拜登確診攝護腺癌末期引關注！醫揭：積極治療存活率高

美國前總統拜登於2025年5月因泌尿系統症狀就醫後，確診罹患「侵襲性攝護腺癌」，且檢查發現癌細胞已擴散至骨骼，屬第四期疾病，目前也在積極治療中，對此，顧芳瑜醫師表示，其實攝護腺癌造成患者死亡的比例不高，現今若能積極治療，也能延長晚期患者存活期並改善生活品質。

《完整影片請點我》

美國前總統拜登於2025年5月因泌尿系統症狀就醫後，確診罹患「侵襲性攝護腺癌」，且檢查發現癌細胞已擴散至骨骼，屬第四期疾病。（圖／美聯社）

顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，攝護腺是男性特有的腺體，負責分泌精液的重要成分，與精蟲活動力及生育能力密切相關。然而隨著年齡增加，在男性荷爾蒙刺激下，攝護腺組織容易增生而肥大，進而導致排尿不順、頻尿、夜尿等症狀，而在肥大的同時，也可能合併發生癌化現象。

廣告 廣告

顧芳瑜指出，多數攝護腺癌並非因癌症本身的症狀被發現，而是因攝護腺肥大造成排尿不適就醫，檢查後才意外確診。臨床上曾遇過最年輕的攝護腺癌患者僅43歲，當時僅出現輕微排尿不順，攝護腺肥大程度不高，但抽血檢查發現攝護腺癌指數（PSA）異常偏高，進一步切片後確診為惡性攝護腺癌，且已有早期轉移，最終仍不幸過世。

顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜。（圖／翻攝《健康我+1》畫面）

在篩檢工具方面，顧芳瑜說明，最基本的檢查包括肛門指診與PSA抽血檢查，但PSA雖然敏感度高，特異性卻較低，容易出現數值升高卻非癌症的情況。近年則有攝護腺健康指數（PHI）以及高解析度核磁共振（MRI），可協助評估癌症風險，判斷是否需要進一步切片檢查。

談及危險因子，顧芳瑜指出，攝護腺癌與基因關係密切，若父親、兄弟有攝護腺癌病史，罹癌風險可能是一般人的兩倍以上。此外，西化飲食、高脂肪及紅肉攝取過多，也被認為可能增加罹病風險。

顧芳瑜強調，攝護腺癌整體存活率高，尤其早期發現並接受治療，病人多能長期穩定控制病情。但若發現時已出現骨轉移等晚期狀況，治療難度與風險都將大幅提高。

他提醒，一般男性建議45歲後開始留意攝護腺健康，有家族史者可提前至40歲，若出現排尿異常，切勿長期忍耐，及早就醫檢查，才有機會在疾病尚未惡化前掌握治療時機。

《完整影片請點我》

延伸閱讀

不只高金素梅 簡智隆、越秋女、陳政宗等3縣議員也遭約談

目標鎖定立委缺？陳亭妃胞妹放棄連任台南市議員：全為了團結

用國安辦高金素梅？謝寒冰看完北檢聲明驚：哪一個跟國安有關