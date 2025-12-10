拜登納稅人幫還學貸計畫被廢除 川普政府批前朝「非法且不負責任」

美國聯邦政府針對學生貸款政策再度出現重大轉折。美國川普政府宣布，已與密蘇里州達成和解協議，即將全面關閉前總統拜登所推出的「SAVE學生貸款計畫」（Saving on a Valuable Education），並要求所有原屬於該計畫的借款人強制轉入其他合法的學生貸款還款方案。此項決定也意味著，拜登政府任內最具代表性的學貸減免政策正式進入終局。

美國教育部於12月9日公布與密蘇里州達成協議的內容，指出SAVE計畫將立即停止受理新申請，所有尚未審核完成的案件也將一律駁回。至於已在SAVE體系中的借款人，未來將被全面轉換至其他合法、符合聯邦法規的還款方案。此份和解協議目前已送交法院，一旦獲得核准，相關措施即刻生效。

川普政府譴責前政府「非法且不負責任」

美國教育部副部長尼古拉斯．肯特（Nicholas Kent）在聲明中強調，過去拜登政府採取的做法「非法且不負責任」，將學生貸款負擔轉嫁給未曾就讀大學、或早已自行償還學貸的納稅人。他指出，SAVE計畫以「每月最低可付0元」作為吸引借款人的方式，等同以不實承諾擴大債務規模，讓聯邦政府背負不合理的財政風險。肯特並重申，「法律非常明確：借款必須償還」，並表示川普政府的最新行動是為了阻止聯邦行政權限被濫用，保護納稅人免於承擔額外財政負擔。

密蘇里州檢察總長凱薩琳．哈納韋（Catherine Hanaway）則在聲明中表示，州政府此次行動是為了阻止聯邦政府以行政命令規避國會審查，並避免納稅人被迫承擔來自常春藤名校等高額學貸的成本。她指出，SAVE計畫涉及的行政越權已多次遭法院質疑，而川普政府此次採取的步驟，讓政策回到法治框架之內。

SAVE計畫於2023年由拜登政府拍板定案，並於2024年開始實施重大的債務減免條款，然而不久後即遭多州聯手提告。密蘇里州等7州在2024年春天向法院提出訴訟，之後聯邦法官迅速凍結部分條文，迫使政府暫時停止計算計畫內數百萬借款人的利息。

借款人必須在時限內選擇新還款方式

2025年2月，第八巡迴上訴法院進一步裁定全面停止SAVE計畫，並將案件發回地方法院審理，使政策執行陷入停擺。當年7月，聯邦官員也通知超過760萬名借款人，自8月1日起利息將重新計算，提醒民眾盡快選擇其他可合法參與的還款方案。

依照最新公布的和解內容，所有仍在SAVE計畫內的借款人，未來將面臨極短的調整期，必須在限定時間內自行選擇新還款方式，並恢復正常的利息計算與償還程序。這項政策變動使美國學生貸款市場再度面臨重大重整，相關影響也將持續牽動數百萬借款人的財務規劃與未來負擔。

