拜登罹患攝護腺癌擴散骨骼 Gleason 9分屬高風險癌！醫師詳解預後與治療方向
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
美國前總統拜登被診斷出高風險攝護腺癌，癌細胞已轉移至骨骼。攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤以為排尿問題，PSA 檢測是重要篩檢工具。醫師提醒男性定期檢查、早期診斷，可控制病情並延長存活期。
美國現年 82 歲的前總統拜登，近日被診斷出罹患攝護腺癌（Prostate cancer），且癌細胞已轉移至骨骼。根據其辦公室聲明，拜登因出現泌尿道症狀惡化前往就醫，經檢查後確診，格里森分級（Gleason grading system）高達 9 分，屬於高度侵襲性癌症。目前其家人與醫療團隊正在評估最合適的治療方案。
攝護腺癌：男性老化常見癌症之一
攝護腺癌是台灣男性第 5 大常見癌症，根據衛福部癌登資料顯示，好發於 65 歲以上男性。早期常無明顯症狀，僅有頻尿、夜尿或排尿困難等輕微表現，常被誤以為是攝護腺肥大而延誤診斷。
PSA（攝護腺特異抗原）血液檢測與直腸指診（DRE）是最主要的初步篩檢方式，若 PSA 升高或觸診異常，醫師會進一步安排影像與切片檢查確診。
Gleason 分級 9 分代表什麼？格里森分級是評估攝護腺癌細胞惡性度的重要指標，分數介於 6 到 10 分，分數越高代表癌細胞分化程度越差、惡性度越高。
• 6 分以下：低風險癌，進展緩慢
• 7 分：中度風險癌
• 8～10 分：高風險癌，易轉移與復發
拜登的分級為 9 分（4+5），屬於高度侵襲型，意味著癌細胞已脫離原發部位，甚至侵犯周邊組織與骨骼。
癌細胞擴散至骨骼的臨床意義當攝護腺癌轉移至骨骼時，常見症狀包括：
骨痛（尤其是腰椎、骨盆或肋骨）
痛性骨折
貧血與體重減輕
血鈣異常
此階段的病人屬於第 4 期攝護腺癌（metastatic prostate cancer），治療重點不再以根治為目標，而是控制病情、延長壽命與維持生活品質。
荷爾蒙治療仍是關鍵攝護腺癌對雄性荷爾蒙（睪固酮）極為依賴。臨床上，透過「雄激素阻斷治療（ADT, Androgen Deprivation Therapy）」可有效抑制腫瘤生長，延緩病情惡化。
目前主要治療方式包括：
注射型荷爾蒙抑制劑（如GnRH agonist / antagonist）
口服新一代抗雄激素藥物（如 Abiraterone、Enzalutamide）
放射性藥物治療（Radium-223 可減輕骨轉移疼痛）
化學治療與免疫療法（適用於荷爾蒙不再有效的情況）
根據臨床研究，早期結合荷爾蒙與新世代抗雄治療可顯著延長晚期患者存活期，讓疾病進入「慢性化管理」階段。
台灣男性的警訊：別忽略 PSA 檢測
醫師提醒，攝護腺癌早期幾乎沒有症狀，且 PSA 檢測簡單、費用低廉，建議：
50 歲以上男性每年檢查一次
若有家族病史或長期排尿異常，應提早至 45 歲開始追蹤
定期檢查可早期發現、早期治療，大幅提升治癒率。
專家結語對於拜登而言，雖然癌症已進入高風險期，但現今醫療科技進步，荷爾蒙治療與標靶藥物讓許多患者能穩定病情多年，仍可維持正常生活。
醫師呼籲民眾：「別等到排尿困難或骨頭痛才就醫，攝護腺癌並不可怕，可怕的是忽視它的存在。」
參考資料
National Cancer Institute. Prostate Cancer Treatment (PDQ®). 2024.
American Urological Association (AUA) Guidelines on Prostate Cancer. 2023.
衛生福利部癌症登記年報（2023年版）
台灣泌尿科醫學會《攝護腺癌治療共識指引》2024
