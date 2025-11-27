拜藥師如來消災解厄 念這句聖號善緣來

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

佛教盛事「藥師琉璃光如來聖誕」於農曆九月三十圓滿完成，這位被尊稱為「大醫王佛」的東方淨琉璃世界教主，其信仰在台灣佛教與民間信仰中，佔有極為重要的地位。藥師佛的信仰不單單是宗教寄託，更是深深契合了台灣民眾對於「消災解厄」、「身體健康」及「現世福報」的願望。

藥師佛畫像。（圖／翻攝自維基百科）

藥師佛，梵文名為Bhaiṣajyaguru，意為「藥師」或「醫王」。據經典記載，藥師佛在過去行菩薩道時，曾發下十二條宏大誓願，誓願在成佛之後，要讓一切眾生解除病痛疾苦、諸根具足、衣食豐饒、心靈光明，並導引他們走上解脫之道。藥師佛的願力保障眾生此生的生活質量，因此在民間常被簡稱為「消災延壽藥師佛」。

藥師佛十二大願。（圖／翻攝自維基百科）

藥師佛信仰在台灣的普及，主要源於其願力與民眾的實際生活需求高度連結，例如：健康與延壽的祈求：藥師佛作為佛門大醫王，是民眾為病痛中的親友祈福的常見選擇；消災解厄的安定力： 面對天災、人禍、疫情或生活中的種種不順，藥師佛的願力被視為一種強大的防護力場，能幫助信眾化解心中對於意外的不安；現世福報的圓滿： 藥師佛十二大願中，包含了使眾生資具豐足、相貌端正等現世福利，也非常符合現代人的需求。

藥師佛神像。（圖／翻攝自維基百科）

信眾前往參拜藥師如來，建議可這樣參拜，1.供燈祈福：點燃藥師燈或光明燈，燈火象徵著佛陀的琉璃光明，能照破無明、消弭業障。2.誦經持咒： 誠心誦讀《藥師琉璃光如來本願功德經》或持誦藥師灌頂真言（藥師咒），能累積功德。3.素食與布施：鼓勵信眾選一日茹素，實踐藥師佛的慈悲精神，如布施醫藥、捐款助人或放生，將功德迴向給自身或需要幫助的人。4. 稱念名號：專注一心稱念「南無消災延壽藥師佛」聖號，是簡潔而有效的結善緣祈福法。

