拜託大家記得他的好！袁惟仁辭世後首度露面 陸元琪直播吐心聲公開道歉

陸元琪4日透過直播露面，坦言袁惟仁離世後心情低落，並公開向前夫道歉，盼外界勿再揣測。（圖／翻攝自臉書，陸元琪）

音樂人「小胖老師」袁惟仁於2日辭世，引發各界不捨與緬懷，包括袁惟仁的前妻陸元琪以及一雙兒女也透過社群平台發文悼念，回憶與袁惟仁相處的點滴，視為對他的最後道別。其中，陸元琪在貼文中向袁惟仁道歉過去曾在節目上談及兩人私事，引起不少網友關注與討論。4日，陸元琪透過直播再度露面，坦言發文時的真實心境。

陸元琪在直播中表示，近期自己與孩子們都正值感冒，身體狀況不佳，喉嚨不適且不斷流鼻水，體重也因此減輕不少。她提到，在袁惟仁離世的第一天，她並未立即對外發言，而是讓一雙兒女先與父親表達內心的話語。

「他們有問我可不可以寫點什麼，我說可以，寫不是為了給誰看，而是寫給你們的爸爸。別人怎麼看、怎麼說我們暫時不去管，重要的是整理好自己的心情。」陸元琪進一步表示，這些年來家人也經歷許多壓力，「有人曾心疼過我們三個嗎？為什麼我們三個總要扮演最成熟的人？這一刻，我只希望你們能把對爸爸的愛與思念說出來。」

直到3日，過往袁惟仁的片段與舊事紛紛被翻出，讓她再度陷入悲傷情緒。陸元琪透露，當時思索是否還有需要向對方道歉之處，並坦言：「如果我曾有什麼對不起他的地方，就是當年在節目上談論我們的不愉快。」

她坦承當時因為生活壓力與通告費需求，才會選擇曝光私人問題。「我本想在心裡跟他說說話就好，但當看到剪輯畫面後，我決定公開道歉。我希望大家能記住他的好，雖然這並不容易，但真的拜託大家。」

面對外界熱議與不同解讀，陸元琪強調，她與兒女的發言都出自真心，不希望再被過度揣測或批評。「關於我和他的過去，其實沒有什麼釋懷與否，也不是在分誰對誰錯。很多事情就是那樣發生了，我也可能有錯。」

陸元琪希望外界能以更寬容的角度看待整件事，不輕率下定論。最後，她坦言目前思緒仍混亂，但會堅強面對接下來的日子，也盼望給孩子們一個穩定的情緒支持。





