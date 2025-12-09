拜託救我弟弟！台南男跌魚塭裡「搶救無效」

兄弟就這樣陰陽兩隔！昨（9日）在台南市六甲區的一處魚塭，發生男子開著竹筏在魚塭水面上作業時，不慎翻船落水的意外，他的哥哥見狀連忙打119求救，遺憾的是男子最後仍然宣告不治。

警消急救畫面。 （圖／翻攝畫面）

據台南市消防局的救援資訊，事發地點在六甲區的中正路上，死者64歲、姓吳，當時在竹筏上作業時，疑似不慎跌倒，摔到水深3米的池子裡，在岸上作業的哥哥見狀趕緊打119，獲報後共出動15人、8車跟1艘救生艇趕往。

抵達後警消立即下水，20分鐘內把人救上岸，但檢傷發現已經沒有呼吸心跳，現場緊急施行CPR後送往醫院急救，傍晚5點31分到院，但搶救後仍在晚間宣告不治，全案已轉交警方報請檢察官跟法醫相驗。

延伸閱讀

高國豪三兄弟互毆慘劇最新！法院今公布「關鍵一事」

新北又有員警遭拘提 10月被羈押今再涉貪污案

板橋「定食8」氣爆案 新北市府1個月內完成鑑定報告