「拜託新北市民給我4年時間」 黃國昌：真心渴望從監督者變執行者

民眾黨舉行參選造勢活動，替民眾黨主席黃國昌拉抬新北市長選情，民眾黨前主席柯文哲也現身力挺。

[Newtalk新聞] 民眾黨今（27日）在新北市舉行大型造勢活動，民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，民眾黨前主席柯文哲也現身力挺。黃國昌坦言，他心裡真的渴望的，是他能有機會，從一個監督者成為一個執行者。黃國昌也喊話，過去新北市民給了國民黨16年，這一次，他要拜託新北市民給他4年的時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴、什麼叫「Do the best」 、讓新北「the best」。

黃國昌致詞談到表示，他所說的，柯文哲所做的承諾，民眾黨所兌現的承諾，都是民進黨過去跟台灣人民許諾，但民進黨背棄承諾，當民進黨背棄承諾的時候，民眾黨揭起棒子，幫台灣人民實現這些承諾。說到做到應該是對政治人物最基本的要求，曾幾何時，要求政治人物說到做到竟然成為一種奢侈。

黃國昌接著說，柯文哲給他最大的影響，是柯文哲的執行力，他自認是執行力超強的人，但當他還不認識柯文哲的時候，他靜靜在柯文哲旁邊把一樣一樣對市民的許諾完成，這是市民需要的市長，他在柯文哲的身上看到了。

黃國昌表示，認真工作，把事情做好，這件事不應該這麼太強，也不需要一個咆嘯的立委催促者，喚來的只有「我們還在開會、我們還在研議」，每次在立法院站在質詢台，多數人不知道，他真的好想把那些事情拿在自己的手上做，他希望有一個機會跟台灣人民證明，做好這些事情不需要這麼多推託和藉口，只要捲起衣袖、專下腰一樣一樣做，就可以實現對選民的承諾。

黃國昌表示，很多人問他想選新北市長，想帶給新北市的是什麼樣的夢想，他的回答很簡單，他不是一個夢想家，他是一個執行長，他要讓所有新北市民看到，他們對新北市的想像，不該只是一張漂亮的地圖、華麗的模型，他想大家看到，當真正有執行力的時候，在新北生活的每一個人要的非常簡單，鋪平每一個上班的道路，點亮每一盞回家的燈，讓他們從家裡到公園的人行道不需要有那麼多阻礙，讓小朋友在學校吃到熱的營養午餐，這是新北市民最卑微的要求。

黃國昌更喊話，開始執行，讓新北市不再只是台北市的衛星城市、不再只是回家睡覺的地方，讓新北市成為他們自己生活的重心，讓新北市成為生活發光發亮的地方。過去新北市民給了國民黨16年，這一次，他要拜託新北市民給他４年的時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴、什麼叫「Do the best」 、讓新北「the best」。

黃國昌表示，這不僅是口號是許諾，給他4年的時間檢驗他，親自向新北市民展示，民眾黨團隊一定可以跟柯文哲當初帶領的團隊一樣，當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲，「希望新北市民給我機會，給我四年讓我證明黃國昌說到做到，證明台灣民眾黨說到做到！」

