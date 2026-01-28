拜託會心軟？高嘉瑜點名王世堅選北市 王：「她」更適合

即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

關於民進黨台北市人選外界眾說紛紜，熱門人選包含行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅、行政院長卓榮泰等人。而民進黨前立委高嘉瑜昨（27）日在廣播節目中提到，王世堅「吃軟不吃硬」，若拜託他選台北市長，他一定會願意。對此，王世堅今（28）日也受訪回應。

王世堅受訪時表示，這是整個黨面對台北市大選的問題。他說，如果是高嘉瑜個人拜託的事，他一定會盡力幫忙，但台北市長選舉是重大公共事務，她個人的拜託無法決定，「就算答應了也沒有用，因為無法兩人單獨談一談。」他謙稱「我憑什麼？」

王世堅進一步表示，他認為高嘉瑜也很適合選台北市長，勝選率也很高。他提到，高嘉瑜與蔣萬安的組合，美女挑戰俊男，是很好的話題。他也提到行政院副院長鄭麗君，以及立法委員吳思瑤、徐國勇等人，學養俱佳、口才了得，經驗豐富，處理市政駕輕就熟。

他強調，高嘉瑜若私下拜託他個人的事務，他一定會幫忙，他也認為，雖然高嘉瑜離開公職兩年餘，但在政論節目上經常發表社會大眾認可的政治分析，也是政壇高手奇才。

