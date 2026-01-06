拜託柯文哲無效、國防預算付委照被擋 柯建銘：好事多磨

民進黨立院黨團總召柯建銘今現身立院程序委員會，對於藍白立委再度擋下中央政府總預算案及1.25國防特別預算條例後，會後回應媒體：「好事多磨，繼續努力，週五院會再處理」。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今年 1/2 日民眾黨主席柯文哲拜會民進黨黨團總召柯建銘時，柯建銘曾拜託柯文哲不要擋總預算案及 1.25 兆國防預算案審查，而柯建銘今（6）日也罕見到程序委員會遊說，並當面拜託民眾黨立委劉書彬；但表決時，劉書彬還是與國民黨立委站在同一立場，檔下了 1.25 兆國防預算特別條例。柯建銘則說，好事多磨，繼續努力。

立法院程序委員會今日中午舉行，由國民黨召委翁曉玲擔任主席。柯建銘會議開始前就到程序委員會，並與劉書彬聊天。對於今天為什麼會出席，柯建銘先是婉拒受訪，而劉書彬則證實，柯總召剛有拜託她 1.25 兆的國防預算付委情事。但她也如上次他們到民進黨團會面時所說的，就請總統賴清德來立院國情報告就好。而國民黨團書記長羅智強也抽空過來跟柯建銘握手致意。

廣告 廣告

另外，林宜瑾提出的將「兩岸人民關係條例」的修正為「兩國人民關係條例」，林宜瑾雖否認撤案，但今日程委會相關文書，則沒有看到該提案。

會議一開始，劉書彬則代表民眾黨團提案，將議事議程提報本週五院會處理。

民進黨立委林月琴發言時，則針對總預算付委被民眾黨立委提出復議擋下表示，立委就職時就已宣示效忠國家，預算沒有審，卡住的是對全國新生兒的支持。多少孩子等著相關預算發下去，但預算不動，等於叫地方不要動、不意增。請國民黨、民眾黨以蒼生為念，預算審議不能等。

接著，民進黨團書記長陳培瑜也發言說，今日總預算案如果再被擋，就是被第 6 次被擋。所有台灣人請記清楚，很多新興計畫都會被擋。

國民黨書記長羅智強發言則說，國民黨遺憾賴清德不肯兌現競選承諾，重大政策到立法院做國情報告。到立法院報告 1.25 兆國防預算，有那麼困難嗎？國民黨已經說過了，明天來報告，明天就付委。而行政院診卓榮泰不肯依法編列軍公教警消退俸停砍預算，口口聲聲說總預算要審，你依法把預算編了，不就可以審了。另外，賴清德的子弟兵、立委林宜瑾提出的「兩國條例」送案後，可以用立可帶塗掉？是賴清德叫你用兩國條例用立可帶塗銷呢？沒關係，趕快送過來。台獨很會喊，全國等你送「兩國條例」，就是不敢送。今天程序委員會沒有送這個案子，很遺憾啊。

民進黨沈伯洋則回說，林宜瑾又沒有送案，這跟總預算案沒有關係。

表決結果，劉書彬的提案，雙方以 9：9 平手，主席翁曉玲則投下同意一票，讓劉書彬提案通過，將本次議程草案提報院會處理。這也是行政院版財劃法修正案第 8 次、1.25 兆國防預算第 7 次被擋。

柯建銘會後受訪表示，今天特別到程序委員會共襄盛舉，針對今天程序委員會結論。好事多磨，繼續努力、周五院會處理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

CES科技雙雄交鋒! 黃仁勳、蘇姿丰端出「推理時代」AI 新藍圖

(影)「斬首外交」引爆批評浪潮！多國譴責美無視其他國家主權

民進黨立院黨團總召柯建銘遊說民眾黨立委劉書彬支持1.25照國防特別條例 圖：林朝億

國民黨立院黨團書記長羅智強在立院程序委員會召開前，向民進黨立院黨團總召柯建銘致意。藍白立委今再度擋下中央政府總預算案及1.25國防特別預算條例。 圖：張良一/攝

民進黨立院黨團總召柯建銘今現身立院程序委員會，對於藍白立委再度擋下中央政府總預算案及1.25國防特別預算條例後，會後回應媒體：「好事多磨，繼續努力，週五院會再處理」。 圖：張良一/攝

民進黨立院黨團總召今現身立院程序委員會，對於藍白立委再度擋下中央政府總預算案及1.25國防特別預算條例。 圖：張良一/攝

國民黨立院黨團書記長羅智強在藍白立委今在立院程序委員會再度擋下中央政府總預算案及1.25國防特別預算條例。圖為民進黨立委沈伯洋發言。 圖：張良一/攝

國民黨立院黨團書記長羅智強在藍白立委今在立院程序委員會再度擋下中央政府總預算案及1.25國防特別預算條例。圖為國民黨立院黨團書記長羅智強發言。 圖：張良一/攝

國民黨立院黨團書記長羅智強在藍白立委今在立院程序委員會再度擋下中央政府總預算案及1.25國防特別預算條例。圖為國民黨立院黨團書記長羅智強發言。 圖：張良一/攝