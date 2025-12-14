拜託活過3個月！柬埔寨野放2隻「吞骨者」 盼成鸛類保育範本

柬埔寨目前約有200到250隻野生大禿鸛，專家希望這兩隻野放的大禿鸛能加入野生種群。路透社



柬埔寨的保育專家上月野放2隻被稱為「吞骨者」的大禿鸛，牠們從出生就被圈養，恐欠缺野外求生能力，但或可融入野生種群而習得，專家說若牠們能在野外撐過3、4個月，此行動就算成功，也將成為日後其他鸛類保育計畫的重要參考。

大禿鸛（Greater Adjutant Stork）分布於印度和柬埔寨，因其主要以腐肉為食，印度阿薩姆語稱其「吞骨者（Hargila）」。路透社報導，大禿鸛在盜獵、棲地喪失威脅下，一度被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危（EN），經專家多年努力好不容易恢復到「近危」（NT）。

廣告 廣告

柬埔寨專家在上丁省「暹邦野生動物保留區」野放2隻大禿鸛。路透社

吳哥生物多樣性保育中心（ACCB）統計，目前全球野生的成年大禿鸛約1500隻，其中柬埔寨約200到250隻，其餘多在印度東北部。儘管數量緩慢回升但專家警告，大禿鸛仍岌岌可危，只要一次重大打擊就會損失慘重。

柬埔寨保育專家在上丁省「暹邦野生動物保留區」野放2隻大禿鸛。路透社

這2隻是柬埔寨首度成功人工繁殖大禿鸛，11月下旬牠們約9個月大時，於暹邦野生動物保護區（Siem Pang Wildlife Sanctuary）野放，保護區目前由柬埔寨保育組織「鳳凰飛翔」（Rising Phoenix）管理。

大禿鸛目前被列為「近危」物種。路透社

吳哥生物多樣性保育中心研究負責人威利斯（Jack Willis）說當地管理保護良好，且仍有野生大禿鸛，所以是野放理想地點，專家希望牠們能逐漸加入當地的野生種群。

2隻大禿鸛剛在柬埔寨「暹邦野生動物保留區」被野放。路透社

吳哥生物多樣性保育中心目前收容3對獲救大禿鸛，只有1對成功孕育了下一代，但這些從動物販子手中搶救出來的大禿鸛缺乏育雛技能，難撫養幼鳥；而最近野放的2隻也無法從人工圈養的親鳥身上習得野外技能，例如牠們很可能不知道如何在每年10月飛到繁殖地普列托爾（Prek Toal）鳥類保護區，這種遷徙行為通常要從成鳥身上習得。

柬埔寨保育專家在上丁省「暹邦野生動物保留區」野放2隻大禿鸛。路透社

儘管專家盼著野放的2隻「吞骨者」順利存活，也不敢過份樂觀觀，威利斯說如果2隻能在野外撐過野放的頭3、4個月，行動就視為成功：「這將有助我們更好地制定大禿鸛，以及其他類似鸛類如小禿鸛（Lesser adjutant）的保護方案。」

柬埔寨保育專家準備在上丁省「暹邦野生動物保留區」，野放2隻大禿鸛。路透社

柬埔寨上丁省「暹邦野生動物保留區」。路透社

柬埔寨上丁省「暹邦野生動物保留區」，目前仍存在野生的大禿鸛群體。路透社

更多太報報導

搜毒品聽「喵喵喵 」竟找到一隻老虎 匈牙利緝毒警驚呆了

66座亂葬崗、30萬人強迫失蹤 獨裁者垮台1年了百萬親屬仍在苦等

跟恐龍一樣老、跟鉛筆一樣小 專家搶救極危之魚