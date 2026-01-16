「拜託總統讓我咬耳朵」盧秀燕求中央補助！賴清德大笑：妳先完成這事

記者林意筑／台中報導

總統賴清德與台中市長盧秀燕出席百工百業博覽會。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德上午出席2026臺中百工百業博覽會開幕典禮，與台中市長盧秀燕同框，而盧秀燕致詞時抱怨，台中國際會展中心興建經費全由市府自籌，直到聽到總統向苗栗縣長鍾東錦喊話時，才知問題在哪裡，所以「總統待會拜託讓我咬一下耳朵」，對此賴清德發表演說時回應，提醒「若中央政府總預算沒有付委，就沒有辦法（補助）」，並呼籲地方及立院黨團支持總預算審議，並提及國防預算對維護印太和平的重要性，凸顯地方建設與中央預算審議的緊密連結。

廣告 廣告

盧秀燕向賴清德喊話，未來會展中心還要蓋第二期需要中央補助。（圖／翻攝畫面）

台中市國際會展中心第一期去年底落成，今年舉辦第一檔展覽是由台中市商業會舉辦的「百工百業博覽會」，今日一早總統賴清德、市長盧秀燕出席開幕典禮，其中市長盧秀燕致詞時，提到台中國際會展中心光是土地就超過百億，興建第一期花了88億元，全由市府自籌預算，強調市府蓋會展中心沒有中央補助款，真的很辛苦。

盧秀燕也說，原本不解為何中央沒有補助，直到前兩天看到總統告訴苗栗縣長鍾東錦，說有空多來咬耳朵，才知道「原來我沒有跟賴總統咬耳朵」，未來會展中心還要蓋第二期，需要中央補助，並對著台下的賴清德開玩笑表示，「總統待會拜託讓我咬一下耳朵」。

賴清德表示，中央和地方應該不分彼此。（圖／翻攝畫面）

賴清德聽聞大笑拍手，並於稍後上台致詞時回應「過去我們沒有緣分一起參與，未來希望能夠共襄盛舉」，同時強調大建設都是靠大家努力而來、中央和地方應該不分彼此，為了台灣的經濟發展團結合作，讓台灣的產業蓬勃往前走。

賴清德也向盧秀燕表達感謝，「感謝過去立法院好同事秀燕」，讓中央政府能參與台中未來發展的機會，也希望她能發揮影響力，讓國民黨的地方政府及立法院黨團都能支持中央政府總預算，並提醒「中央政府總預算沒有付委，就沒有辦法（補助）」，同時希望國防部預算能盡速交付審議，好阻止中國武力的擴張，維護印太區域的和平穩定。

更多三立新聞網報導

快訊／花7千元抽中台中購物節千萬豪宅 盧秀燕Call Out幸運兒反應曝

國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了

蔣萬安罕見論述兩岸統獨 媒體人：保留2028可能，讓同志、敵人忐忑不安

江啟臣楊瓊瓔都想選台中！黃暐瀚預測「這1人」出線：形勢明確

