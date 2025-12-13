拜訪中配私房麵店 賴清德感動喊：連結的是兩岸的人生經驗

總統賴清德在臉書分享自己拜訪北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」的故事。翻攝賴清德臉書。



總統賴清德今（12/13）天在臉書分享自己拜訪北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」的故事，他表示，麵店老闆郭明華來自中國河南，在台灣打拚超過20年，私房麵除了美味，能打動他的還有麵中承載的人生故事，「一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。」他強調，台灣是一個多元、開放的社會，只要認同台灣，就是國家的主人。

賴清德表示，前陣子，他來到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」，酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡，好吃到他忍不住問老闆：「以後總統府開會能不能叫外送？」

賴清德說，這碗麵打動我的，除了味道，還有它承載的人生故事，「一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。」

賴清德指出，麵店老闆郭明華來自中國河南，在台灣打拚超過20年，對方跟他分享創業的辛苦，還有拉拔三個孩子長大的過程。賴清德透露，郭明華反映「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家。」讓他非常感動。

賴清德表示，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管從哪裡來，只要認同台灣，就是國家的主人，政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

