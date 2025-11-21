拜訪韓國瑜談院版《財劃法》 卓榮泰盼儘快排審：阻止不法行為擴大

即時中心／潘柏廷、李美妍報導

挾帶優勢人數的藍白立委，上週五（14日）三讀通過再修版《財劃法》，使得行政院長卓榮泰不僅喊要全面迎戰，昨（20）日上午更在院會通過中央釋出地方高達1.2兆元的院版《財劃法》，也在當天下午與立法院長韓國瑜就院版《財劃法》及明年度中央政府總預算等交換意見。對此，卓榮泰今（21）日上午被堵訪時強調，自己拜託立法院儘快排審，而且要迅速處理，才能阻止一切不法行為繼續擴大發生。

行政院昨日通過院版《財劃法》，並召開記者會向外界說明政院版的優點，而卓榮泰也在現場呼籲立法院收回錯誤版本，也就是再修版《財劃法》；當天下午，卓榮泰也和韓國瑜會面，便是討論院版《財劃法》及明年度中央政府總預算等議題。

立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞資料照）

因此，卓榮泰今日上午前往立法院備詢前，接受媒體堵訪；就韓國瑜是否表態一事，卓榮泰透露，自己拜託立法院將這一部有共識的院版《財劃法》儘快排審，而且要迅速處理，才能阻止一切不法行為繼續擴大發生，這樣才能讓國家永續、財政能夠健全。

不過，正當記者提問有關藍委提案要修《國籍法》時，卓榮泰已和秘書長張惇涵等人一同進入立法院，相關畫面也隨之曝光。

