拜訪韓國瑜 鄭麗文：中央黨部會是他最堅強後盾

（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席鄭麗文今天拜會立法院長韓國瑜，她表示，韓國瑜總能以專業與智慧化解危機、展現格局，她表達由衷的感佩與毫無保留的支持。未來她隨時與韓國瑜並肩作戰，未來中央黨部一定會是韓國瑜最堅強後盾。

鄭麗文下午透過臉書表示，她今天特別拜訪韓國瑜，與韓國瑜就黨務、時局進行廣泛而深入的交流，韓國瑜也提供她非常寶貴的經驗和意見，讓她受益良多。

鄭麗文強調，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，她對韓國瑜表達由衷的感佩與毫無保留的支持。未來她隨時與韓國瑜並肩作戰，中央黨部一定會是韓國瑜最堅強的後盾。

鄭麗文也說，近日台北的氣溫略微濕涼，韓國瑜的風趣和溫暖卻令人如沐春風。感謝韓國瑜的勉勵，大家一起努力、同行致遠。（編輯；林克倫、林興盟）1141120