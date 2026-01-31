拜財神、賞落日、走潮間帶！新竹香山秘境景點走春這樣玩

Photo Credits：sky_kuei

想找個能求財又能看海的走春聖地？新竹香山絕對是您的不二之選！這裡不僅有坐擁海天一色絕景的靈驗財神廟，還有長達 250 公尺、能近距離觀察億萬螃蟹大軍的生態步道。今年春節，不妨避開市區的人擠人，來到香山感受海風輕拂，在「新竹版天堂路」迎接新年第一道夕陽，再用傳承一甲子的銅板美食餵飽味蕾。

【新竹香山秘境景點】

新竹香山財神廟

香山濕地/香山賞蟹步道

那魯灣文化聚落/迷你抹茶山丘

海之聲/新竹版天堂路

鷹王肉圓/必吃在地美食

新竹香山財神廟

廣告 廣告

Photo Credits： delia_tw

香山財神廟前身為母聖宮，整修時主祀皇母娘娘聖示請財神來鎮守，現在主要供奉「天官五路武財神」。廟址位居帶「金」的金山龍脈「財龍穴」，廟前又可遠眺象徵「銀色」的台灣海峽，每日兩次潮汐的海水代表「財源滾滾」，擁有金山、銀海、廣大財庫，充滿吉祥財氣運勢。香山財神廟位於朝山社區，可安排順遊船形陸橋，觀看當地著名的香山濕地。

地址：新竹市香山區大湖路3號

香山濕地/香山賞蟹步道

Photo Credits：jacqueline_1116、sky_kuei

新竹香山濕地的賞蟹步道，走在木棧板上就能近距離觀看招潮蟹、彈塗魚，親近生態與自然。從空拍看去，步道像是一個無限符號∞，與戀人牽手漫步於此，遠方夕陽、海景相隨，象徵著兩人的愛無限美好，是不是很浪漫?

地址：新竹市香山區中華路五段320巷35號

那魯灣文化聚落/迷你抹茶山丘

Photo Credits：pdpd_pig、wang24__、aa12_23

新竹香山的那魯灣部落，是西岸唯一靠海的阿美族聚落，為部落量身打造的「那魯灣文化聚落」 不僅作為部落公共的集會空間，融合原住民文化設計，設置兩層樓高的溜滑梯、屋頂部落瞭望台、半戶外廊道空間，不僅成為風城的特設地標之一，也是民眾休閒的好場域。

地址：新竹市香山區那魯灣街57號

海之聲/新竹版天堂路

Photo Credits：qiuung、vivian06041

是位於新竹市南寮漁港的迷人景點，以一條平坦的堤道延伸至大海中央而聞名。這條堤道宛如「天堂路」，特別是在退潮時，路面清晰可見，四周環繞的海水與夕陽交織，形成如夢似幻的景象，非常適合攝影與休閒散步。周邊還結合了新竹十七公里海岸線的景點，包括紅樹林保護區、看海公園和自行車道，提供豐富的自然景觀與遊憩空間。

地址：新竹市香山區南港街106巷

鷹王肉圓/必吃在地美食

Photo Credits：6k1ia0、yc_0423

走春玩累了，就來空軍基地旁的鐵皮屋品嚐在地人認證的「鷹王肉圓」！這家經營超過 60 年的老字號，以佛心價的銅板美味聞名，兩顆Q彈肉圓淋上甜辣醬汁與大蒜泥，滋味鹹香過癮。店內的隱藏版靈魂組合是加點一條「炭烤香腸」，肉圓與帶有淡淡酒香、大蒜辛香的香腸同吃，是饕客才懂得的極致享受。即使地點低調，每逢假日依然人潮滿滿，是您春節香山行最不容錯過的舌尖回味。

地址： 新竹市香山區延平路二段 350 號

撰文者/ 海的那編