「拜金女」標準又下修！她遊戲充值33元遭男友狂罵：跟鹹酥雞女一樣

過往「拜金女」被認為奢侈的標準是跑車、豪宅等，但如今似乎越來越「低門檻」。示意圖／翻攝自pexels

「拜金女」的標準到底有多低？近日網路上又掀起熱議，一名女網友在Threads分享自己的遊戲經驗，直呼：「拜金女的標準又被我突破了。」

過往「拜金女」被認為奢侈的標準是跑車、豪宅等，但如今似乎越來越「低門檻」。先前就有網友指出，從2人份鹹酥雞365元、單人Netflix訂閱、不看平日6折電影、四層舒潔衛生紙，到追星演唱會、甚至原價食品，都可能被列入「拜金行列」。

而後更出現一名女網友和男友合計點了「兩大盒365元」份量的鹹酥雞，卻回家被男友數落，如今「拜金」的界線又下修。

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日前一名女網友表示自己在遊戲裡面充值33元的小禮包，沒想到對方卻馬上說她亂花錢，「這樣真的有夠浪費，你這樣跟那個買一堆鹹酥雞卻吃不完那女的有什麼兩樣」，這也讓原PO相當委屈，「我只是說一下買了33小禮包就被靠邀，受不了，乾脆自己躲去改玩特攻聯盟也要被嘴。」

女網友在遊戲中充值33元遭譴責。圖／翻攝自Threads

貼文曝光後，網友也紛紛留言吐槽，「錢也不是他在付是在靠杯三小啦」、「我覺得最嚴重的是他拿鹽酥雞事件的女方來說嘴，那不就代表他站男方那邊（而且是死忠粉）這樣的極品男你不分留著指望他未來對你多好？姐妹快逃吧」、「33連個i珍食都買不太到吧」、「33塊而已，還拿鹹酥雞事件出來，看來是個小氣男，不分記得綁好不要讓他出來禍害其他人」。



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