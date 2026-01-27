拜一輩子媽祖！王中平接演「媽祖化身」 感動吐心聲：我可以嗎

記者宋亭誼／台北報導

王中平、徐千京、海裕芬、王品澔、黃登楷等演員同台演出。（圖／民視提供）（圖／民視提供）

藝人王中平身為虔誠媽祖信徒，拜了一輩子的媽祖，近來在單元劇飾演媽祖化身，他坦言一開始接到邀約時，內心其實充滿疑問。劇組日前特地前往媽祖信仰重鎮北港朝天宮，舉行隆重的開鏡儀式，祈求拍攝順利、平安圓滿。

演員齊聚北港朝天宮開鏡，王中平（中）突破性別框架飾演媽祖化身。（圖／民視提供）

王中平表示：「我也是一直都在拜媽祖，所以在我的內心裡面，媽祖是很鮮明的，當初找我演這個角色，我也在想說我可以嗎？」直到細讀劇本後，他才被劇情說服，也更深刻體會到媽祖形象並不拘泥於性別。他分享：「媽祖的形象其實萬萬千，一個流浪漢，也可能給我們啟發，也許他有他的善良跟智慧，我覺得這是一個很奇幻、但一點都不八股的故事。」

北港朝天宮開鏡現場星光齊聚。（圖／民視提供）

同台演出的演員陣容包括徐千京、海裕芬等人，各自詮釋貼近現代社會的角色與人生課題。其中，徐千京在劇中飾演女網紅「雅妍」，角色表面光鮮亮麗、生活看似圓滿，實際上卻藏著許多不為人知的困境。徐千京分享角色心得，表示雅妍在故事中遇到一位人生並不順遂的女性，因為自己的影響力與真誠陪伴，帶著對方一步一步走出低谷、重新找回屬於自己的一片天；然而隨著故事推進，她才發現，其實真正需要被理解、被接住的人正是自己。

徐千京感動地說：「當雅妍願意卸下光環、面對真實的自己之後，反而是對方牽起她的手，帶她走向真正屬於她的人生，活出真正的自己。」也形容這是一個關於女性彼此扶持、一起成長的故事，溫暖而正向，讓人在信仰與人情之間，看見希望與力量。《媽祖在人間》以信仰走進現代生活為主軸，透過貼近人心的故事，傳遞媽祖的大愛精神與溫暖力量。

