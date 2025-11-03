拜3連假所賜！ 中捷綠線10月運量衝破155萬人次 創單月新高

〔記者蘇金鳳／台中報導〕10月適逢中秋、國慶及光復節連假，多場重磅活動在台中市舉行，中捷綠線10月運量衝破155萬人次，創下通車以來全線單月運量最高紀錄，包括北屯總站、市政府站及高鐵台中站等12個車站，同時刷新單月運量最高的歷史紀錄，更顯得台中捷運路網的重要性。

中捷公司表示，今年國慶晚會、搖滾台中及台中爵士音樂節等活動相繼在10月登場，吸引大量人潮參與，活動場地或商圈多鄰近捷運站，在中捷適時加密班距疏運，運量顯著攀升，10月全線運量為155萬8,657人次，每日平均運量5萬279人次，平日日均運量5萬631人次，假日日均運量4萬9,640人次，均創下新高紀錄。

不僅全線運量打破多項紀錄，全線三分之二車站的月運量也有好成績。根據中捷公司統計，北屯總站2萬8,162人次、舊社站3萬9,620人、四維國小6萬5,442人次、文心中清站10萬1,161人次、文心櫻花站6萬1,040人次、市政府站20萬104人次、水安宮站9萬7,072人次、文心森林公園站8萬4,336人次、南屯站6萬1,711人次、大慶站10萬9,404人次、九德站5萬127人次及高鐵台中站27萬9,289人次，均打破該站紀錄。

中捷公司表示，年底前台中市有多項重大活動陸續登場，搭捷運是最方便，除了不會塞車，支付也相當多元，繼信用卡感應、QR Code乘車碼、電子旅遊票等服務上線後，Apple用戶矚目的「Apple Pay 快速交通卡」功能已正式啟用，可以「免解鎖、秒通關」，讓市民與國內外旅客更方便進出捷運站。

