拯救串起童年回憶的荖葉產業 教授張育銓花10年終成功

〔記者劉人瑋／台東專題報導〕台東大學教授張育銓研究荖葉，在部落族人帶領下到野外找尋野生荖葉，隨著這領域認識的人、事多了，後來連學生也跟著觀察，友人們也動手研發荖葉餐食。10年走來常自掏腰包，每個月到月底都一貧如洗，卻不改其志。

張育銓這些年來透過四個國科會計畫和兩個農業部計畫支應，但每個計畫都自己墊錢，不足的都由自己支應，每次演講攜帶的食材、原料、贈品都超過講師費，甚至很多場都是沒有講師費和交通費。為了瞭解國外的種植、加工、消費、法規，需要自費出國進行調查研究。

如今不僅被製為乾粉，又用於日常飲食中，從飯桌到吧檯皆宜。張育銓說，國際品牌大廠就在東南亞推出含荖葉成份得以減少細菌感染的衛生棉「已經有那麼多例子了，只有我們還在為荖葉和農民奮戰」。他舉例，從口腔清潔到薰香，從烤肉的調味料到調酒畫龍點睛的添加物都行。

但張育銓的「乾燥荖葉」其實另有意思，以往為了提供包裹檳榔食用的荖葉需要新鮮、飽水，若是乾枯即屬「賣相不佳」，但成為調味料的荖葉粉降低荖葉的廢棄率以及運送過程保濕成本。他說，產農不要認為自己種植和乾燥荖葉有距離，產農需要擺脫單純的原物料提供者，勇敢跨入已核可的農產原料加工項目，例如乾燥、粉碎、碾製、焙炒，區域經濟才可以提供子女回流的就業機會。

