拯救午餐廚餘！苗栗縣出招：選學生愛吃的菜、落實剩食清零

中央決議禁用廚餘餵豬政策，苗栗縣政府率先禁用廚餘餵豬，為了減少廚餘產生量，苗栗縣長鍾東錦日前在縣務會議上指示從全縣各級學校營養午餐做起。（謝明俊攝）

中央決議禁用廚餘餵豬政策，苗栗縣政府率先禁用廚餘餵豬，為了減少廚餘產生量，苗栗縣長鍾東錦日前在縣務會議上指示從全縣各級學校營養午餐做起，教育處長葉芯慧召集所屬會商研擬首先要精進營養午餐菜單，選用學生較喜歡菜色，並鼓勵學生把飯菜吃光光，以減少廚餘量。

縣府環保局長陳華盛指出，苗栗縣平均每天產生廚餘約有50公噸，縣內區域型廚餘堆肥處理設施量能約每日47.7公噸，另轄內再利用機構處理量每日約5噸，整體處理量能共計52.7公噸，不過，未來如果廚餘量如果增加超過，可以用燃燒方式來處理剩餘廚餘，但是必須靠民眾配合，將廚餘水分先行瀝乾，維持焚化爐功能。

廣告 廣告

中央決議禁用廚餘餵豬政策，苗栗縣政府率先禁用廚餘餵豬，為了減少廚餘產生量，苗栗縣長鍾東錦日前在縣務會議上指示從全縣各級學校營養午餐做起。（謝明俊攝）

陳華盛表示，廚餘成分中含有約70％至80％的水分，若未經瀝乾即投入回收桶，不僅容易產生異味、滋生蚊蟲，更會增加垃圾運輸車的油耗及後端焚化或堆肥處理的能源消耗。

陳華盛說明，未來廚餘處理已成為永續發展的重要環節，為進一步提升資源回收效率並降低廚餘後端處理負荷，從日常生活中「源頭減量」，並落實「先瀝乾、再回收」的小動作。據悉，目前全縣18鄉鎮市公所清潔隊已開始推行廚餘瀝乾措施，含有大量湯汁的廚餘一律不收。

苗栗縣長鍾東錦建議，廚餘減量工作可以從學校營養午餐做起，重新研擬菜單，挑選更符合學生口味喜好的菜色，才能有效鼓勵學生把飲菜吃光。同時，鍾東錦更建議民眾是否可以在居所選購安裝廚餘處理機，更能便利衛生地處理廚餘。

教育處長葉芯慧則表示，縣府已要求不論公辦公營或公辦民營廠商，在菜色方面做得更美味且營養衛生，飯菜的量也掌握得更精準，讓孩子盡量吃完飯菜，將廚餘減至最少；另外，針對營養午餐廚餘的回收清運，依規範標準每公噸補助1600元，請各公所清潔隊先協助處理，公辦民營的部分，原則上亦由廠商逕行回收運送到掩埋場，未來將進一步估算費用，並研議在招標時納入規範，逕由廠商回收清運廚餘。

更多中時新聞網報導

吃飽就想睡 當心胰島素阻抗

告五人和宇宙人麋先生隔空團圓

張惠妹A-Lin雙后飆嗓嗨炸台東