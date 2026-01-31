拯救性命卻被控「你害死我媽」！家屬為理賠300萬偽造死亡證明…醫嘆：比病魔更難對付的，是人心
我推開診間的門，眼前的病人正蜷縮在病床上，臉色蒼白，額頭滲著冷汗。她約莫四十歲，臉上有歲月留下的細紋，但最引人注目的是她的眼神——充滿痛苦，卻又隱藏著一絲說不出的恐懼。 她雙手緊抓床單，指節泛白，彷彿害怕一旦鬆開，就會被疼痛吞噬。 「醫生……」她微弱地開口，「我真的很痛……」
「疼痛的位置在哪？」我試圖用平靜的語氣安撫她，仔細觀察她的表情變化。
她顫抖地指著會陰部：「這裡……陰道……一走路就像針刺一樣……」她的聲音微弱，透著哀求與無助。
「疼痛從什麼時候開始的？」
「兩天前……愈來愈嚴重……現在連躺著都痛……」
「有沒有異常分泌物？」她搖頭。
「有沒有發燒？」
她又搖頭，眼淚滑落臉頰：「醫生……我真的很痛……」
我深吸一口氣，決定進行內診，「我要幫妳做內診，可以嗎？」她猶豫了一下，最終點了點頭。
藏在內診裡的死亡訊息
內診室的燈光昏黃，護理師輕輕地拉上簾幕，給予病人最後的隱私。
「來，放輕鬆，雙腳打開，放在腳架上……對，深呼吸。」她的身體僵硬，像一隻受驚的小動物。
我戴上手套，開始仔細檢查——顏色異常？沒有。腫脹？沒有。分泌物異常？無。
這不像婦科感染引起的疼痛，然而當我進行壓痛測試時，發現一個異常現象——她的疼痛點不在陰道內，而是在會陰部、肛門周圍，甚至延伸至臀部與大腿。
「這裡痛嗎？」我輕輕按壓她的會陰部。
「啊——」她驚叫，身體劇烈顫抖，額頭瞬間滲滿冷汗。
「這裡呢？」我按壓她的大腿內側。
「很痛……」她幾乎是哀求地說出這句話，淚水順著眼角滑落。
不對勁，這不是一般的婦科問題。
當她稍微移動時，我注意到她的褲管微微捲起，露出一小截小腿皮膚——我心頭一震，她的皮膚呈現暗紅色，顏色不均，甚至帶著淡淡的紫黑色。
「妳的腳怎麼了？」她的表情瞬間僵住，似乎不願回答，最後才支支吾吾地說：「一週前，我去海邊……被岩石刺了一下，後來腳腫起來……有點麻麻的……」
「請把長褲脫掉。」
她的臉色瞬間蒼白：「可是……」
「請立刻脫掉！」我語氣嚴厲，連護理師都被我的反應嚇了一跳。
她顫抖著，慢慢將長褲脫下，褲管完全滑落的那一刻，整個診間瞬間陷入死寂——她的右腿從小腿到大腿背後，呈現紫黑色壞死，紅腫範圍不均，甚至布滿血性水泡！
護理師倒吸一口氣，幾乎不敢相信眼前的畫面。這不是普通的細菌感染，這是壞死性筋膜炎！
「馬上聯絡手術室，準備進行緊急清創！」我迅速拉起口罩，轉身衝出診間，急診醫師也愣住：「這……這不是蜂窩性組織炎？」
「不，這是壞死性筋膜炎，如果不立刻手術，死亡率一○○％！」
病人緊抓住我的手：「醫生……我會死嗎？」她的眼神滿是恐懼，手指發顫，彷彿死神的陰影已經籠罩在她身上。
我深吸一口氣，握住她的手：「不會，我們會救妳。」但我心裡清楚，這是一場與死神的競速賽，而我們的時間所剩無幾。
家屬的焦急與期待
手術結束後，病人被送入加護病房，她的身體仍然脆弱不堪，隨時可能發生敗血性休克。而在加護病房外的長廊上，病人的家屬們焦急地等待著。
她的丈夫，一名四十五歲的工人，雙手緊握成拳，眼睛布滿血絲；身旁站著他們的兒子，一名二十出頭的年輕人，雙手插在口袋裡，臉色蒼白。
當我走出加護病房，丈夫立刻衝上前來：「醫生！她怎麼樣了？」
我深吸一口氣，緩緩說道：「手術成功清除大部分壞死的組織，但她的病情仍非常危急……目前需要等待她的身體能否撐過接下來的四十八小時。」
丈夫的眼眶泛紅，用力抓住我的手：「拜託你，救救她……我們還有一個五歲的女兒……她不能沒有媽媽……」
我感覺到他的手在顫抖，他的絕望與哀求讓我的心隱隱作痛。「我們會盡力。」我輕聲說，但我知道這場戰鬥還未結束。
接下來的二十四小時內，病人的情況並未好轉，反而開始惡化。
她的腎功能逐漸衰竭，血壓開始不穩，所有跡象顯示她的器官正在一個個關閉。
「醫生，她還能活嗎？」丈夫用顫抖的聲音問道。
「我們正在做最後的努力……」我低聲說，但心裡明白她的機會愈來愈渺茫。
到了第二天深夜，她的心跳再度停止。這次，無論我們如何搶救，她都沒有回來。
她離開了。
死神，終究還是贏了這一場戰役。
悲憤之情對醫療體系產生質疑
當我們向家屬宣布這個噩耗時，她的丈夫瞬間跪倒在地，痛哭失聲。但他的兒子卻臉色陰沉，突然指著我大喊：「是你害死了我媽！」
「這場手術風險極高，我們已經盡力……」我試圖解釋，但他的憤怒已經蒙蔽了理智。
「我媽明明只是陰道痛，你們卻把她開到死！我要告你！」
我愣住，這一刻，我感受到的不僅是家屬的悲傷，還有醫者在這個社會中的無奈與困境。
病人離世後，醫院陷入另一場風暴之中。她的家屬並未選擇平靜地接受，而是將所有怒火與悲傷，化為對醫療體系的質疑與指責。
「醫生害死了我老婆！」病人的丈夫在醫院門口大吼，聲音沙啞而憤怒，「我們來醫院是求生的，不是來送死的！」
她的兒子更是當場發狂：「她如果不開刀，會不會死我們不知道，但她開刀之後就真的死了！」
醫院外圍聚集了媒體記者，他們嗅到了「醫療疏失」的味道，紛紛舉起攝影機猛拍。幾天後，我收到一封來自法院的信件，病人家屬正式向醫院提起醫療訴訟，控告我們「醫療疏失致死」，要求高達五百萬的賠償金。
看著那黑色的文字，內心充滿苦澀，我們做錯了什麼？我們不是竭盡全力去救她嗎？
醫院內部開了緊急會議，法務部門的代表嚴肅地說：「目前家屬聲稱醫生在術前未充分告知風險，且病人手術後立即死亡，這會讓陪審團產生醫療過失的印象。」
「但我們有明確的診斷，有完整的醫療紀錄！」我反駁道，「病人的疾病本來就極端致命，這不是我們的錯！」
「可你也知道，」法務代表嘆了口氣，「這種案子有時是在道德與情感的考量下做出裁決。」
也就是說，醫學證據不是最重要的，最重要的是——誰能讓法官感同身受。我頓時明白，這場官司不只是法律與醫學的較量，更是一場人性與社會觀感的戰爭。
偽造死亡證明書，媽媽的死因被修改
就在我們準備應對官司時，另一個消息傳來——病人家屬試圖偽造死亡證明書向保險公司申請三百萬的理賠金。
當保險公司的人來到醫院，要求我確認死亡原因時，他們手上的證明書令我心頭頓時一震——死亡原因那一欄原本的「壞死性筋膜炎」已經被塗改成肺癌。
我握緊拳頭，冷冷地說：「這不是我開的證明書。」
保險公司的人對視一眼，臉色變得嚴肅：「上面的醫師署名確實是您的名字，但筆跡與您過往的文件不符。」
「那就是偽造的。」我咬牙說道，「請調查到底是誰動了手腳。」
幾天後，調查結果出來——偽造證明書的是病人的兒子。
他的動機很簡單：如果母親死於肺癌，保險公司會賠償三百萬；但如果死於壞死性筋膜炎，就拿不到保險金了。
當警方將這個結果告知病人家屬時，病人的丈夫當場驚呆，轉頭對著兒子怒吼：「你竟然做這種事?!想用你媽的死來賺錢?!」
他的兒子低著頭，不敢看父親的眼睛，嘴裡喃喃地說：「我們需要錢……」
那一刻，所有的仇恨與指責瞬間撕裂——因為這場官司從來就不是為了正義，而是為了錢。
醫師的敵人從來不只是病魔，還有人性黑暗
最終，法院駁回了家屬的訴訟。
死亡證明書的偽造行為，讓家屬失去所有的法律可信度，而醫院提供的完整醫療紀錄，證明沒有任何醫療疏失。
然而，這場風波卻讓我深刻地體會到——醫生的敵人從來不只是病魔，還有人性的黑暗與社會的誤解。
這場戰爭，我們贏了法律上的勝利，卻輸了更多的東西——我們的信任，我們的熱情，以及我們對生命的執著。
當天晚上，我坐在醫院的天臺上，望著漆黑的夜空，心中有種無法言喻的空虛。
我們拚了命去救人，但人心的醜陋卻不是我們能治療的。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《我放不下手中的溫度：醫護、病人與家屬的真情交會》時報出版，黃軒著）
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
維他命D吃再多都沒用？腸道「漏洞」才是免疫黑洞！醫：這14種食物比曬太陽139分鐘更有效
罹腦瘤連一張衛生紙都拿不住…英特爾前總經理接受生命「大禮」：不再賣命，把時間花在喜歡的事
其他人也在看
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 55則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 572則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 105則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 37則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 476則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 66則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作
[NOWnews今日新聞]2026九合一選戰各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目。不過，中正、萬華區卻因為民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案，導致難以「藍白合」，包含國民黨籍議...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 45則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 9 小時前 ・ 25則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言