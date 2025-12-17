拯救最後乙烯廠 英國金援國家戰略生產

英國政府今天(17日)宣布，將與英國化工集團英力士(Ineos)合作，對位於格蘭茅斯(Grangemouth)的英國最後一處乙烯工廠提供財政援助，來確保化學產品的生產與數以百計的工作崗位。

乙烯使用於醫療等級的塑膠、以及更廣泛的化學供應鏈，包括水處理，還有先進製造業、汽車與航太等關鍵產業。

位於蘇格蘭的格蘭茅斯擁有英國歷史最悠久的煉油廠，但已在4月結束原油加工業務。格蘭茅斯煉油廠的所有者Petroineos表示，關閉廠房是因為每天大約50萬美元的虧損，而且相較於中東、非洲和亞洲的更大型和更現代化煉油廠，他們已經變得不具競爭力。

在結束煉油之後，格蘭茅斯工廠的主要業務轉為生產乙烯這類化學產品。

英力士表示，他們將在格蘭茅斯投資1.5億英鎊(2.012億美元)，其中有7,500萬英鎊的政府貸款擔保、以及5千萬英鎊的政府撥款。

英國政府表示，這項方案旨在確保格蘭茅斯工廠的運作，並在同時提升能源效能、降低二氧化碳排放、並強化生產力。

英國商貿大臣凱爾(Peter Kyle)指出，英國政府決定介入，將可保護格蘭茅斯成為國家戰略重要所在，並確保當地的500個至關重要工作崗位。

他並補充說，英國政府透過與英力士的合作，支持這處工廠及其長遠的未來，為勞工與供應鏈的未來進展帶來確定性。

歐洲各國的化學產業近年來面臨了重大挑戰，包括高昂的能源支出在內，歐洲仍剩餘的乙烯產能約有40%已在近來關閉或處於風險之中。

在決定保護位於格蘭茅斯的化學生產之前，英國政府8月曾宣布，不會對陷入困境的生物乙醇(bioethanol)產業批提供財政援助，使這個原已因美國總統川普(Donald Trump)與英國關稅協議受創的產業，面臨了迫在眉睫的

崩潰危機。