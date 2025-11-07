拯救森林基金啟動 全球領袖初步承諾投入50億美元

（中央社巴西貝倫6日綜合外電報導）世界各國領袖今天在巴西氣候峰會上，啟動一項旨在拯救全球森林的基金，並迅速獲得超過50億美元的承諾捐款，用以獎勵熱帶國家避免砍伐樹木。

儘管初期的政府承諾金額，仍遠低於這項基金為吸引私人投資所需目標，但巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）仍形容「熱帶森林永續機制」（TFFF）是史無前例的創舉。

作為這項基金的政治發起國，巴西最終目標是創建一個規模達1250億美元的機制，熱帶開發中國家每保留1公頃的森林，就能獲得一部分利潤。

私人投資者也將從主要投資於新興市場債券的資金中獲得回報。

法新社報導，在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）於下週登場前，各國元首與政府首長齊聚貝倫（Belem），並於今天啟動這項基金。

這項基金的設計者預計在1年內從各國政府募得100億美元的初始捐款，這個數字在面臨初期反應冷淡後已經下修。

這項100億美元的資金長期目標應增加至250億美元，之後再吸引價值1000億美元的私人投資。

巴西希望這項基金能創造一個可靠且長期的收入來源，作為熱帶國家為獲取經濟利益而砍伐森林的替代方案。

地球的森林常被形容為地球之肺，能釋放氧氣、吸收導致地球暖化的碳，同時也是豐富動植物的家園。

巴西已率先為這項基金承諾投入10億美元，同為森林國家的印尼也承諾了相同金額。

英國表示將不會捐款，而芬蘭政府則告訴法新社，在不確定的經濟環境下，「很難找到新的資源」。

法國有條件地承諾了5億歐元，葡萄牙則挹注了較小額的100萬美元，德國也做出了一筆金額未明的承諾。

挪威今天承諾提供300億克朗（約30億美元）的貸款，但附帶了相關條件。（編譯：李佩珊）1141107