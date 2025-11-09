拯救無數生命！葉克膜之父住家病逝 享壽86歲

體外生命維持系統葉克膜（ECMO）的開發者於10月20日去世。（圖／ELSO官網）





紐約時報報導，密西根大學外科名譽教授Robert H. Bartlett在10月底於密西根州安娜堡的住家中去逝，享壽86歲。他是拯救無數生命的體外生命維持系統葉克膜（ECMO）的開發者。

Robert對於ECMO的構想始於1965年，當時他是波士頓兒童醫院小兒心臟外科的住院醫師，那時候的心肺機只能夠在手術中短暫使用1小時，因為當時機器傳輸氧氣的方式會損害病人的血球。Robert因此構想出一種膜式氧合器，也就是一種透氣的人工肺，可以用來讓血液在病人體外循環數天，進而用在心肺衰竭的治療上。

這個研究概念成為Robert這輩子的研究主軸，但一路上遭受了許多挫折，雖然ECMO成功在1971年讓一位成人病患存活，但後續因為大型臨床研究設計不佳、醫療中心操作流程不一致、部分醫護對裝置不甚熟悉，使得當時研究結果認為ECMO並沒有比傳統治療更好的成效，Robert於2024年接受《紐約時報雜誌》訪問時感慨地表示「那項研究讓成人使用ECMO的發展停滯了30年」。

根據Robert創立的體外生命支持組織（ELSO）的資料統計，目前全世界已有超過26萬名危重的新生兒、兒童與成人使用ECMO，全球66個國家、約800間醫療中心提供此治療。約54%的ECMO患者能順利出院，累計已拯救超過10萬條生命。

ECMO在治療心肺功能不全的新生兒時成效更為明顯。Robert在1975年和外科團隊成員一起搶救一名因為肺衰竭瀕危的新生兒時，成功為孩子使用了ECMO並救回了孩子的性命。過去這類新生兒病患的死亡率高達80%，而ECMO問世後，他們的存活機率來到80%，無疑為他們帶來了生機。

Robert女兒Karen回憶父親的一生，她認為父親的一生豐富又多彩，她表示父親就讀醫學院的時候還參加了冰上曲棍隊，1960年父親取得學士學位以後還是繼續打著業餘冰上曲棍球，直到50歲時髖關節無法負荷才停下來，她也提到，父親求學的時候也組織過樂團，還曾經因為前一天晚上演奏到深夜，隔天穿著演出的晚禮服開車前往學校參加考試。

Karen表示，父親後來在1980年回到母校執刀進行手術，也在實驗室中繼續投入研發，研究成果包含可穿戴的人工肺、人工胎盤，降低使用ECMO過程中產生血栓與發炎反應的風險、延長器官離體的存活時間等。

