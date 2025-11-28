拯救產業危機！韓通過《K-Steel法案》推綠色轉型

圖／達志影像路透社

南韓鋼鐵產業遭到中國低價鋼鐵和美國高關稅重挫，正陷入數十年來最嚴重危機。為了拯救低迷頹勢，當地國會27日通過《鋼鐵產業競爭力強化與綠色技術轉型特別法案》，簡稱《K-Steel法案》，推動產業綠色轉型與競爭力提升。

南韓國會議長 禹元植：「我宣布表決通過。」

南韓國會27日，以245票贊成的壓到性票數，通過《南韓鋼鐵法案》（《K-Steel法案》），有望為當地低迷鋼鐵產業，帶來新曙光。

法案全名為《鋼鐵產業競爭力強化及碳中和轉換特別法》，顧名思義就是要提升競爭優勢、支持綠色轉型。

南韓共同民主黨議員 權向協：「包括提出低碳鋼鐵認證制度、新設低碳鋼鐵特區等；以及縮短企業合併審查期限、允許進行聯合活動、業務重組訊息交換等。」

業界樂見其成，要求政府盡快制定實施條例，因為他們早就燒錢苦撐已久。

韓聯社TV記者：「現代製鐵浦項第二工廠6月初停產，無限期停業，仁川工廠也曾停產一個月。東國製鋼7月暫停仁川工廠運作一個月，是創立以來第一次。」

南韓最大的鋼鐵製造商浦項鋼鐵（POSCO）去年至今關閉了兩家工廠，第二大公司現代製鐵短短不到半年時間，接連暫停旗下工廠運作。

就連大企業都撐不住，可見產業危機嚴峻，而追根究柢，正是這「三重困境」釀的禍。

南韓貿易協會國貿通商研究院長 張相植：「南韓鋼鐵產業面臨供過於求、碳中和與美國徵收關稅等三重苦難。因此，應該把這次機會當作應對全球環境變化，幫助陷入困境之鋼鐵企業的契機。」

面對中國供應過剩、美歐提高關稅、碳中和議題三重夾擊，南韓政府急忙祭出應對措施，除了通過鋼鐵法案，也計畫推動和主要出口國的雙邊協商，減少貿易壁壘帶來的損失。

南韓通商交涉本部長 呂翰九（11/10）：「鋼鐵方面的貿易懸案太多，我們也要正式應對。近期計畫會見歐盟執行委員，把各種鋼鐵相關問題放在優先位置，持續應對。」

同時，將實施「鋼鐵產業高端化方案」，支持企業自主進行結構調整，減產需求萎縮的「常規鋼材」、著重投資「特殊碳鋼」和「氫還原煉鋼」等環保低碳領域、加強對進口鋼材的不公平競爭防範，以及5700億韓元金融支援。

產業通商部地區經濟振興科長 金奉錫：「光陽地區的主要產業是鋼鐵，最近因為鋼鐵產業危機，地區內的企業、小商販等都面臨巨大困境，我們將對中小企業提供緊急經營穩定資金支援和部分利息費用。」

除此之外，也將鋼鐵重鎮之一的全羅南道光陽市，列為「產業危機先制因應地區」，針對經濟衝擊更甚的中小企業，給予擴大信貸額度與延後還款期限優惠，幫助度過難關。

光陽市並非首例，今年被列危機地區的城市已有四個，包括同為鋼鐵工業城市的浦項，以及面臨石化產業挑戰的麗水和瑞山。

南韓企劃財政部長 具潤哲（11/4）：「現在是最後的機會，到年底為止會是黃金時間。如果業界錯失這次黃金時間，政府和金融機構也很難再給予幫助。」

企劃財政部下達最後通牒，要求加速產業重組，因為南韓石化產業同樣面臨全球需求疲軟和中國擴張產能衝擊，競爭力盡失的窘境。

南韓產業通商資源部長 金正官（8/20）：「要想生存下去，只能果斷的結構重整。 那些想靠政府援助苟延殘喘，或者只想享受其他企業削減設備好處的公司，將得不到政府的任何支持。」

只有業務重組了，才能拿到政府金援，讓前十大石化龍頭企業不得不加快腳步。樂天化學與HD現代化學，提出申請，計畫整合大山產業園區內的石腦油裂解設施（NCC）。

南韓產業通商部化學產業組長 金建赫：「我們期待透過煉油-石化統一化運營提高效率，確保全球競爭力。」

隨著法案制定、政府支援與企業重組同步推進，南韓官民正積極合作，力拚讓鋼鐵與石化產業化危機為轉機。

