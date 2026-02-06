拯救茶鄉！7大茶飲業者反對「名間焚化爐」 南投縣府回應了

南投名間焚化爐興建計畫引發抗爭，1月31日環評範疇界定會議爆發衝突，茶農集體下跪要求停會，畫面震撼全網。 圖：翻攝自名間鄉反焚化爐自救會

[Newtalk新聞] 南投名間焚化爐興建計畫引發抗爭，1月31日環評範疇界定會議爆發衝突，茶農集體下跪要求停會，畫面震撼全網。由於名間鄉是國內手搖飲重要茶葉產地，全台手搖飲約有6成茶葉來自此地，因此消息曝光後，飲品廠商陸續表態反對，包含TEA TOP 第一味、烏弄、3點1刻、茶之魔手等7家知名業者。南投縣府則回應，後續會做進一步環評。

南投縣政府規劃在茶葉重鎮名間鄉設置焚化爐，引發在地居民與茶產業強烈反彈，截至目前為止，已經有7家飲品廠商表態反對，包含TEA TOP 第一味、3點1刻、山焙、烏弄、茶之魔手、慕慕檸、十二韻。業者多強調，名間不僅是重要茶葉產區，更牽動整體手搖飲供應鏈，任何環境風險都可能對產業造成長遠影響。

其中「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍指出，家中四代都在名間種茶，茶產業是名間鄉最重要的經濟命脈，每年都有10萬台斤的茶葉產自名間。全台手搖飲產業年產值約2,300億元，其中約有6成茶葉來自名間，名間茶葉價格合理、又保有台灣茶香，不是越南茶能輕易取代的。

楊國珍表示，不是說焚化爐一定有影響，而是大家不希望承擔風險，尤其空氣中若有粉塵或污染物飄散至茶園，勢必影響茶葉品質。且縣府至今未對外說清楚選址依據，細數南投其他地方，草屯交通條件更佳、中寮農作密度也不如名間，還有縣府其他3處備選地點，無法理解為何要這麼關鍵的茶產地規劃焚化爐。

其他業者，山焙、烏弄、茶之魔手、慕慕檸、十二韻早在去年就已表態反對。其中烏弄喊話，要求相關單位資訊公開透明，並尊重多元觀點，與所有人溝通，進行嚴謹的環境評估；山焙也表示，「在我們的家鄉，不容忽視的聲音正在發生。我們願站出來：這片茶鄉，我們會守住。」目前除了農民和業者反彈外，農業部也表態，不會讓重要農業用地輕易變更。

而面對外界反對的聲浪，南投縣環保局李易書表示，焚化爐的選址在名間是初步評估，地理位置地形，附近沒有如醫院等敏感族群，是最適合的地點，後續還會展開環評作業程序。

