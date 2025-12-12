拯救「和平成績單」！川普今晚致電泰總理協商泰柬停火

2025年10月26日，柬埔寨總理洪馬內（中）和泰國總理阿努廷在吉隆坡簽署和平協議，美國總統川普在旁見證，3人共同展示協議文本。美聯社



泰國和柬埔寨近日爆發最新一波邊境衝突，讓美國總統川普調停的停火協議岌岌可危。泰國政府今日（12/12）表示，總理阿努廷將於今晚與川普通話，討論泰柬情勢。

川普於美東時間週四（12/11）晚間在國會晚宴（Congressional Ball）發表談話時，不忘再度宣揚自己的「和平成績單」。他說：「我們解決了8場戰事。想想看，8場戰爭被化解了，雖然泰國和柬埔寨(又爆衝突)。我想我們會打幾通電話給泰國和柬埔寨，我們會讓這項停火協議重回正軌。」

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今日在曼谷向媒體證實，他將在當地時間晚上9時20分（台灣時間今晚10時20分）與川普通話。

就在兩人通話前，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）先與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話。根據泰國外交部，希哈薩向盧比歐強調，泰國致力於遵守停火協議，但強調和平必須透過行動及誠摯承諾才能達成，似乎暗批柬埔寨才是違反停火協議方。

泰國與柬埔寨本週一（12/8）爆發最新一波邊境衝突，雙方互相指控對方先出手攻擊、侵犯主權。這波衝突已導致至少20人死亡、近兩百人傷，另有逾50萬邊境居民被迫撤離家園。

泰國和柬埔寨今年7月在邊境連續5日爆發衝突後，在馬來西亞和美國的調停下展開和談。川普把調停泰柬戰火列入他的和平成就，聲稱重返白宮以來化解了8場衝突。他今年10月在亞洲行程中，還特地赴吉隆坡見證兩國簽署擴大停火協議。

