拯救Alpha世代！全球首見青少年社群禁令將生效 澳洲官員：全球將跟進

澳洲將於下週三（12/10）起實施全球首見的未成年人社群媒體禁令，規定YouTube、TíkTok、Instagram、Snapchat等主要社群平台必須禁止未滿16歲者使用。澳洲主管官員表示，這是為了保護孩童的必要措施，全球其他國家必然會跟進，但許多當地青少年用戶表示，一定會找到方法繞過禁令。

英國廣播公司（BBC）、路透社報導，社群龍頭Meta已於本週起陸續停用臉書、Instagram、Threads等平台現有的澳洲未成年用戶帳號，先前也通知他們可將已上傳的內容下載儲存。

根據新規，社群平台須採取措施封鎖或凍結未成年帳號，違規者最高可罰款4950萬澳元（約10.2億元台幣）。這項政策主要用意在保護青少年心理健康，並限制大型科技公司收集未成年人的個資。

Meta一名發言人週四向BBC表示，Meta 致力於守法，但也認為應採取「更有效、更能保護隱私的標準作法」。Meta認為，政府應要求應用程式商店在用戶下載app時認證年齡，而非由各平台自行認證。

YouTube則批評新法「過於倉促」，並稱原本的孩童帳號可由父母控制，但禁令實施後，孩童不得申請帳號，使用該平台反而更不安全。

「我們已經來到臨界點」

負責實施禁令的澳洲電子安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）週四（12/4）在一場論壇中表示，她起初也憂心禁令的「一刀切」作法過於強勢，但後來已認同這是必要手段，因為漸進式的監管變革效果不彰，而「我們已經來到臨界點」。

她說：「我們的個資形同貨幣，為這些企業加添柴火，而（社群媒體）威脅強大、有害且具欺騙性的設計，連成人都無力反抗，孩子怎麼能躲得過？」

葛蘭特說，各國政府都在密切觀察澳洲的禁令，勢必會跟進實施。「我一直都說，我們會是第一張骨牌，所以他們（社群平台公司）才極力抗拒」。

澳洲通訊部長：社群平台如「多巴胺點滴」 讓孩童難自拔

根據澳洲政府的電子安全機構（eSafety），澳洲10歲至15歲青少年中，多達96%有社群媒體帳號。澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）週三表示，這項禁令是要保護「Alpha世代」（2010以後出生者）與未來的世代。

威爾斯表示，這項法律「能保護Alpha世代不被掠奪性的演算法捲入煉獄」。她形容年輕世代只要一拿到智慧型手機與社群帳號，就如同吊上「多巴胺點滴」，難以自拔。

住在雪梨的母親詹妮森（Jennifer Jennison）樂見這項禁令，認為可減輕父母的壓力，因為社群媒體「帶來太多心理健康問題」，而禁令「可讓孩子放學後好好休息，與家人相處」。

15歲學生提告 主張禁令違憲

據路透社報導，已有兩名15歲學生向法院控告威爾斯與葛蘭特。他們主張社群禁令違憲，要求撤回。

少年瓊斯（Noah Jones）是原告之一，他向路透社表示，這項禁令會讓青少年更加孤立，因此去做更危險的事。

他表示，要和人保持連結、分享看法，社群媒體如同現代的公民廣場，已不可或缺。他說：「我所有同齡朋友都在Snapchat上，這是保持聯絡最簡單的方式。」他認為，禁令實施後，朋友之間會變疏遠。

他認為，應針對社群媒體的負面影響著手管制，由父母決定孩童能否使用社群媒體，而非全面封禁。

他也說，禁令實施後，那些會設法繞過禁令的人和不懂得繞過限制者之間，會形成「社交鴻溝」。「我應該會繞過禁令。我知道很多朋友也會。」

