拱吳音寧接台肥董座 因新系需囤糧？郭正亮：恐與光電有關

吳音寧未如傳聞接任台肥董座，外界質疑是因輿論負評如潮而臨陣換將。（示意圖／資料照／吳建輝攝）

日前一度傳「高年薪實習生」吳音寧將接任台肥董座，引爆輿論炸鍋。前立委郭正亮直言，台肥經手的交易驚人，連綠營農業縣市立委、首長都不能認同。台肥董事會4日決議由張滄郎接任董事長，風波暫息。但郭正亮強調，綠營2026、2028要囤糧草，台肥在南部土地很多，是不是又跟光電有關？

郭正亮5日在《大新聞大爆卦》節目提到，記得以前鍾榮吉當過台肥董事長，部長級以上的，所以吳音寧憑什麼？其實這個不是針對藍白，是新潮流！這一定是新潮流運作的，不敢說是不是潘孟安，可是就是新潮流。那會聯想到什麼？台肥有一大堆土地都在南部，是不是又跟光電有關？

郭正亮指出，賴清德不是又要編一個9000億光電預算、到2030年？「所以是不是這個董事長...？」其實原來這個董事長李孫榮也是賴清德任用的，環工學者，是不是「不夠機伶」、配合度不好？所以並不是說吳音寧是誰的人。吳音寧上次選立委，她哥哥也出來選，兩個人都是新潮流的。

「因為光電公司都在『北流』！」郭正亮直言，所以這種事情，引起反彈的恐怕不是藍白。民進黨會沒預期藍白反彈？所以根本沒把藍白看在眼裡，他們是認為：剩沒幾年了！這個預算要走，所以要換一個「比較上道」的人。所以是原來這個董事長的配合度...或者說大家「不熟」、「不好弄」。

郭正亮強調，所以他們要換一個比較熟的。所以不要以為這個叫「英賴之爭」，也不說吳音寧是英系，選舉的時候，她就是代表新潮流出來選的。是新潮流認為剩沒幾年了，2026需要很多錢，要募款，2028也要囤糧草，所以就覺得台肥這間公司要「處理」。

