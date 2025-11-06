拱吳音寧是為2028？郭正亮質疑事關光電土地

▲前立委郭正亮認為，拱吳音寧接台肥恐怕和南部光電土地有關。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台灣肥料公司近日原傳出由吳音寧出任董事長，引輿論炸鍋，台肥董事會後續於4日決議由張滄郎接任董座。對此，前立委郭正亮昨（5）日質疑，綠營要為2026、2028囤糧草，台肥在南部土地很多，是不是又跟光電有關？

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》指出，記得以前鍾榮吉當過台肥董事長，那是部長級以上的，所以吳音寧憑什麼？這一定是新潮流運作的，雖不敢說是不是潘孟安，但就是新潮流。那會聯想到什麼？台肥有一大堆土地都在南部，是不是又跟光電有關？

郭正亮直言，民進黨會沒預期藍白反彈？他們根本沒把藍白看在眼裡；原來的台肥董事長李孫榮也是賴清德任用的，是位環工學者，恐怕是不夠機伶、配合度不好，所以並不是說吳音寧是誰的人，而是他們認為，剩沒幾年了，預算要走，所以要換一個比較上道的人。所以，原來董事長的配合度，恐怕是因為和大家不熟，所以「不好弄」。

郭正亮強調，所以他們要換一個比較熟的，所以不要以為這個叫「英賴之爭」，吳音寧選舉的時候就是代表新潮流出來選的；新潮流認為剩沒幾年了，2026需要很多錢、要募款，2028也要囤糧草，所以就覺得台肥這間公司要「處理」。

