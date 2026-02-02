拱天宮宣布白沙屯進香新制 值年爐主媽祖加入乘轎

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今天宣布進香新制，今年起，白沙屯媽祖徒步往北港進香活動將請值年爐主媽祖一同乘轎參與，換言之，「粉紅超跑」將會有3尊媽祖同行。

拱天宮今天辦理2026丙午年往北港朝天宮進香擲筊擇日，將於4月12日深夜啟程，4月16日到北港、4月20日回宮，全程8天7夜。

白沙屯媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香已有近200年歷史。自1952年起，進香活動除了拱天宮正殿媽祖之外，鄰近的山邊媽祖也一起同行。拱天宮主委洪文化今天擲筊結束後宣布，今年起，拱天宮值年爐主媽祖將一同隨行參與進香。

廣告 廣告

拱天宮文化組透過文字說明，1945年前，進香僅由白沙屯媽祖獨自乘轎，多個聚落村民一起參與進香；1937至1945年日治末期，因皇民化政策壓制民間信仰，進香活動數度中斷。

拱天宮指出，戰後為復興傳統，地方頭人與爐主合力重整信仰，以「白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香」為核心，信仰範圍涵蓋東西里及南北庄，為使媽祖信仰永續流傳，由北庄聚落支援人力，於是山邊媽祖始得「客座」於拱天宮神轎內，然進香儀式、刈火、香火傳承與主導權始終以拱天宮白沙屯媽祖為中心。

拱天宮表示，「白沙屯媽祖進香」於2010年登錄為國家級無形文化資產後，聲勢大增，卻也引發對信仰本質的誤讀，近年北庄信仰發展急遽改變，在追星思維的推波助瀾下，利用媒體論述刻意放大與誤導「平起平坐」或「掌轎主導權」的錯誤觀念，忽略原有信仰結構與聚落平衡，甚至動搖東西里與南北庄長久以來的信仰秩序。

拱天宮強調，身為白沙屯地區自清代以來的信仰核心，有責任維繫地方平衡、守護信仰初心，也避免有心人士操作、模糊信仰初心，為未雨綢繆，經擲筊請示正殿媽祖獲得首肯，「自丙午年起，恭請爐主媽祖隨行進香，共同掌理進香事務，以昭示信仰主軸、回歸傳統本質」。

拱天宮秘書林幸福說，白沙屯拱天宮大媽、爐主媽共同掌理進香事務，是維護地方信仰平衡的一種做法，不管未來發展如何、乘坐多少尊媽祖，「以白沙屯拱天宮往北港進香為主題、以白沙屯媽祖為主角、以白沙屯信仰為中心」這樣的想法不會有任何改變，相關科儀活動也仍會延續傳統做法。（編輯：李錫璋）1150202