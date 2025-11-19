拱天宮驚見不明婦人「喊名塞籤」 資深媒體人曝遭遇全過程

資深媒體人呂文婉在苗栗拱天宮參拜時，竟遭陌生婦人直呼其名並強塞「籤詩」！廟方人員表示，此舉恐是詐騙手法，或有意將厄運轉嫁他人。命理老師指出，若不慎收到不祥符咒，應立即向神明稟報化解；而廟方呼籲，民眾若遇此情況可尋求廟方協助，他們將竭誠為信眾解惑，提供安心的參拜環境。

「老師要跟你結緣」婦強塞籤詩 呂文婉警覺發文揭詐騙手法。(圖／網路翻攝)

資深媒體人呂文婉爆料日前在苗栗拱天宮參拜時，遭遇一名陌生婦人不僅直呼其名，還強行塞給她一張籤詩後迅速離開。此事引起呂文婉的警覺，立即在社群媒體發文提醒大家注意。據了解，這類行為可能是詐騙手法的開端，或有意圖將不好的運勢轉嫁他人。拱天宮方面表示，雖未直接接獲通報，但已耳聞類似案例，並呼籲民眾遇到相關情況可立即向廟方人員尋求協助。

詐騙手法再升級！「強塞籤詩」嚇壞呂文婉 廟方揭背後真相。(圖／TVBS)

呂文婉在社群媒體上分享了自己的驚嚇經歷，她描述當時正在拱天宮參拜過程中，突然有一名不認識的婦人喊出她的名字。這名婦人聲稱有老師要與她「結緣」，隨即塞給她一張籤詩後迅速離開現場。所幸當時有廟方義工目睹這一幕，立刻將籤詩取走並撕碎丟棄。

據呂文婉轉述，廟方義工提醒她，這可能是不肖人士的詐騙手法，透過製造恐懼心理，進而展開一系列的詐騙程序。另一種可能則是對方試圖將不好的運勢轉嫁給她。有命理老師表示，若不慎收到「下下籤」等不祥符咒或籤詩，可以立即向神明稟報，尋求保佑。

呂文婉拱天宮遇詭事 婦強塞籤詩急逃。(圖／TVBS)

拱天宮的志工表示，他們確實有看到呂文婉到廟內大殿參拜補運，但並未目睹有人塞籤詩的過程。拱天宮秘書林幸福解釋，廟裡有時會有信徒以神明指示的名義行事，但這些行為並不代表廟方立場。

廟方雖然沒有直接收到此事的通報，但表示曾聽聞類似案例。他們提醒大家，若遇到類似情況，可以立即向廟方辦公室人員求助，廟方會立即給予協助，為信眾解惑並提供安心的參拜環境。

