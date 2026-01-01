拱心宮暨騏瑋實業熱心公益 捐新北災情勘查車





新北市議員陳啟能媒合新北拱心宮暨騏瑋實業有限公司捐贈一輛災情勘查車及破壞器材，消防局今（1）日於三重向日葵廣場舉行捐贈儀式，立法委員李坤城、蘇巧慧及新北市議員李余典、邱婷蔚等出席，消防局長陳崇岳親自主持，向新北拱心宮及騏瑋實業有限公司表達誠摯謝意。

消防局長陳崇岳表示，此次受贈之災情勘查車及破壞器材，將投入後續救災勤務，對提升災害現場應變速度及準確度具顯著效益。消防局亦期盼未來持續獲得各界支持，共同打造更安全、宜居之城市環境。

騏瑋實業有限公司董事長郭宏睿秉持回饋社會之信念，與陳啟能議員共同展現企業與民意代表攜手守護城市的良善力量。本次捐贈災情勘查車及購置破壞器材，對本市災害應變能力具有重大助益，堪為典範。

民政局長林耀長表示，新北拱心宮長年秉持媽祖慈悲濟世精神，積極投入公益慈善與社會關懷，成果斐然。去(114)年「丹娜絲颱風」與三重地區11間宮廟聯合共同捐款新臺幣111萬元至衛服部賑災基金會捐款專戶，並於每年媽祖聖誕結合在地企業、社團及善心人士捐贈的資源，長期捐助「獎助學金」獎勵三重在地成績優秀的學童，長期投入社會公益，深獲地方肯定與讚揚。

