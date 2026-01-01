拱心宮謁祖進香圓滿 陳俊維護送香火回鄉守護三重

（記者陳志仁／新北報導）新北拱心宮乙巳年謁祖進香行程，歷經數月縝密規劃，今（1）日圓滿完成；進香隊伍自三重出發，徒步至台北車站後搭乘台鐵專車前往苗栗白沙屯拱天宮祖廟謁祖，並護送香火隨天上聖母神轎步行回鄉，象徵祝福回到地方、香火生生不息。

本次進香行程籌備的期間，新北市議員陳啟能辦公室執行長陳俊維全程投入協調與規劃的工作，與廟方及相關單位密切溝通，確保交通動線、儀式流程與活動安排順利進行，讓這項重要宗教盛事得以依計畫推動。

進香當日，陳俊維亦受邀前往白沙屯拱天宮祖廟，參與莊嚴的「舀香火」儀式，並護送祖廟香火返回新北；象徵將媽祖的祝福與守護帶回三重、蘆洲地區，這不僅是一份榮耀，也是一項責任的承擔。

元旦當天，天上聖母神轎返抵三重後持續徒步前行，於上午九時抵達三重區公所，隨後由陳俊維擔香擔，護送香火步行至向日葵廣場，完成「香火回鄉」的重要儀式；這段路程，不只是進香的延續，也展現地方信仰世代相傳的精神。

圖／拱心宮與騏瑋實業有限公司亦於同日完成公益捐贈，聯合捐贈一輛災情勘查車予新北市政府政府消防局。（陳俊維提供）

此外，拱心宮與騏瑋實業有限公司亦於同日完成公益捐贈，聯合捐贈一輛災情勘查車予新北市政府政府消防局，並添購多功能液壓破壞器材（T1），強化第一線救災能量，將信仰的善念化為守護市民安全的實際行動。

陳俊維表示，這趟進香不只是宗教行程，更象徵責任的延續；未來承接長年累積的基礎，將以踏實態度持續陪伴地方、服務市民，讓香火的力量落實在每天為地方努力的行動之中，也落實在每一天為地方努力的行動上。

