拱衛政軍中樞 憲兵雲豹裝甲車上街頭、反制無人機

為了深化部隊戰場經營及臨戰訓練成效，憲兵第239裝步營今（5）日實施戰備偵巡訓練，並遂行重要目標防護，透過實兵、實地、實車的方式，磨練戰技與臨場應處能力，厚植衛戍區防衛戰力。

憲兵挑戰者重機、雲豹裝甲車隊在台北街頭實施戰備偵巡。(圖/軍聞社)

在此次憲兵戰備偵巡過程，CM32/33型8輪裝甲車、CM34型裝步戰鬥車等車輛迅速機動至戰術位置，透過戰備檢查、指管通聯、勤務支援及安全防護等戰術作為，強化部隊戰術運用，有效支撐憲兵「拱衛中樞安全」的核心任務。

憲兵肩負衛戍首都重任，部隊藉由實戰場景反覆訓練，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，以建構官兵清晰作戰圖像及強化臨戰應變能力，在遭遇不預期狀況下，能夠迅速部署、有效應對，發揮可恃戰力。

國防部憲兵以干擾槍模擬反制無人機侵擾。(圖/軍聞社)

此外，國防部博愛營區今天上午也實施營區安全防護演練，考驗各部隊編組與即時應變整合能力。過程中模擬民眾在門口陳抗，憲兵營衛兵接獲通報後，隨即趕赴現場，依突發狀況處置行動準據實施應處，強化應變能力。

除了模擬民眾陳抗之外，此次營安演練還加入模擬無人機襲擾想定狀況，運用無人機防禦系統及干擾槍對無人機進行干擾，以熟悉處置流程與操作技巧，使編組人員熟悉突發狀況處置流程及操作要領；另外模擬遭無人機攻擊後結合現場救護，進行止血敷料應用及傷患搬運，以訓練快速應變，確保營區整體安全防護作為遂行。

國防部憲兵進行營安演練。(圖/軍聞社)

而在消防失火搶救演練中，則強化火災搶救技能，現場由國防部裝備維保管制中心及空軍司令部勤務中隊支援消防車輛及布設水線處置狀況，發揮火災搶救技能，展現專業火災搶救作業能力。

