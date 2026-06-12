拳打腳踢是唯一語言！終極武癡電影《火遮眼》打得殘、打得創新、打好打滿

《火遮眼》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

【文／龍貓大王通信】「火遮眼」是粵語俗語，形容「怒火掩蓋理智」之意。6/12上映的《火遮眼》，描述一位憤怒父親的救女冒險，片名自然是在描述父親角色的精神狀態。但事實上，這部電影從裡到外，全都洋溢著一片熱火熾情。這是一部用動作說話、以武打傳達情緒的電影，這將會是你從未看過的香港武打電影。讓我們介紹《火遮眼》有多麼熱血，讓喜愛香港武打電影的你非看不可。

🍿《火遮眼》

上映日期：2026/06/12

導演：谷垣健治

演員：謝苗、喬塔斯利姆 Joe Taslim、琴嘉 JeeJa Yanin

片長：1 時 53 分

《火遮眼》的故事是什麼？

一名失去語言能力的中國男子（謝苗飾）獨自在東南亞某國生活，他的女兒雨晴來訪，即將回國。雨晴不捨父親獨居，面對分離的焦慮，她抱怨父親從不答應她回中國，代表父親其實並不愛她。男人還沒來得及解釋，雨晴竟遭歹徒擄走——這陣子突然增加許多兒童失蹤案件，原來有特定擄人集團正在綁架小孩。男人與同樣在調查擄童案的記者納文（喬塔斯利姆飾）聯手，勇闖匪徒巢穴……

如果我們的語言是拳打腳踢

憑藉《怒火》、《天龍八部之喬峰傳》、《九龍城寨之圍城》三次入圍香港電影金像獎最佳動作設計，兩次獲獎；以《邪不壓正》榮獲金馬獎最佳動作設計，執導《火遮眼》的日裔導演谷垣健治，是一位聞名香江的武術指導。而他執導的《火遮眼》會如此熱情澎湃，與他熱情的武學之路亦脫不了關係。

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從喜愛香港武打電影、到自學模仿電影套路、再到香港求見成龍，這位日本人能在武打電影之都的香港打出名堂，確實不是易與之輩。《火遮眼》某種程度上像是谷垣的集大成之作，你可以在這部電影裡，看到越野機車衝入窄巷人群之中，宛如《九龍城寨之圍城》再現。谷垣在甄家班的多年經驗，在這部由他全權領導的作品裡一覽無遺。但《火遮眼》並不單純是《怒火》或《殺破狼》的複製品，這是一部讓谷垣暢言個人武道「谷垣流」的電影。

《火遮眼》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

師承倉田保昭、與甄子丹合作多年、參與大量香港與日本動作電影製作，谷垣健治的資歷多采多姿，而《火遮眼》也如同匯集不同風格的谷垣流一般多采多姿：這是一場各門武學流派的無差別格鬥大會。喬塔斯利姆的柔道、謝苗的中國功夫、岩永丞威的極真空手道、亞洋魯辛是班卡西拉（Pencak Silat）高手，谷垣讓他們自由搏擊，這些對打之中，拳腳是唯一的語言，困難之處是要在兩種截然不同的武術之中，找到攻擊節奏的最大公因數，讓兩方才能打得「勢均力敵」，而非永遠都是一方等待另一方。

這是拍電影，不是拼真拳，《火遮眼》既然刻意介紹這些各路高手出場，自然要想辦法令他們各顯神威。謝苗的中國功夫展現在步法與格擋上，儘管一段進攻鏡頭可能只有幾秒鐘，《火遮眼》依舊想辦法刻意呈現這些獨特步法，讓觀眾在瞬間能夠感受他的武學淵源；亞洋魯辛的快刀、肘擊與膝頂，呈現班卡西拉在近身交戰的快與殘；岩永丞威的極真空手道展現在他的大長腿踢、劈、掃。不同武術共聚一堂，《火遮眼》是一部「多語」電影，你未必看得清楚，但確實能感受每種武術之間的不同。

《火遮眼》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

不需要其他語言

《火遮眼》在武打上極致用心，因此一切都為武打服務。劇情為武打服務、台詞為武打服務、甚至角色性格都為武打服務——不同武術角色的性格，某種程度上都與這門武術的氣質微微相合。例如柔道角色較為圓滑溫柔，或空手道角色剛硬霸道。

所以，如果你專注在武打以外的層面，《火遮眼》幾乎不知所云。謝苗甚至飾演一位失語男人，他壓根不需要講台詞。那麼，要如何讓一位武藝高強的父親開始揍人呢？就讓他的女兒賭氣跑掉然後被綁架。雨晴這個角色的作用，就是製造更多的紛爭。她被綁架，所以爸爸為救她而打；爸爸打贏了，雨晴要爸爸別打了——剛好讓被打敗的敵人有機會反殺；爸爸要她快逃，雨晴為了救人而選擇留下——逼爸爸繼續對付更多追兵。雨晴是一位重度聖母癌患者嗎？其實不是，她只是忠實地執行「大家快打」任務，想盡辦法製造格鬥。

《火遮眼》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

每個角色都類似救女兒的謝苗一般，有各自的戰鬥理由，但這些理由不是廉價就是刻板；每個角色的台詞都只是聊勝於無，雨晴的台詞甚至有「吞字」狀況，一句台詞的最後幾個字明顯含混帶過。

但是，這些對一部正統的動作電影而言，也許都不重要：因為，動作才是這部電影需要的唯一語言，其他元素都是為了服務動作橋段而存在。角色在打鬥中溝通、打得化敵為友、打出血海深仇。打鬥中借用環境元素是「引經據典」，打鬥裡聯手抗敵是「異口同聲」。在《火遮眼》最高潮的大型動作戲裡，有幾乎二十分鐘沒有任何台詞與劇情推進，只有不斷的打、打、打，但觀眾卻依舊會有情緒起伏……這是完美的動作電影。

《火遮眼》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

令人熱血賁張的「大亂鬥」

你在《駭客任務：重裝上陣》與《一代宗師》看過以一擋百；你在《全面突襲》看過伊科烏艾斯與唐尼阿蘭西亞聯手對上亞洋魯辛（這是二打一）；你也在《神鬼奇航2：加勒比海盜》裡，看過強尼戴普、奧蘭多布魯與傑克達文波特在滾動的水車上三人對打……但《火遮眼》把對戰水準極限再次升高：它給觀眾一場「多人大亂鬥」。

兩種不同武功底子的角色對打已經很複雜，現在不只兩人，而是五人。他們的招式不同，立場也不同，有人合作，有人敵對，有人見人就打，這根本是五元一次方程組。五個角色時而分成兩組，有時又變成三組。群戰當然提昇過招複雜度，因為兩人打成一團的過程中可能隨時有第三人加入，有的角色可能利用別的角色攻擊第三人，或三個角色三敗俱傷。單憑這個橋段的創新，就值得一看，因為很難想像打造整個橋段背後付出的創意與用心。

《火遮眼》劇照（圖片來源：車庫娛樂）

如果你喜愛動作電影，特別是香港武打電影，那麼《火遮眼》是非看不可的作品，它集結許多武打明星，而且紮實地做出創新。《火遮眼》是一部武癡電影，但它能帶給你拳拳到肉的快感，推薦給很久沒享受過的終極武打迷們。

《火遮眼》6/12全台上映。