拳拳往頭揍！民俗樂團長毆前妻 旁人急制止

高雄一間民俗樂團團長當眾對太太出拳毆打。（圖／東森新聞）





高雄一間民俗樂團團長當眾對太太出拳毆打，被旁人架開還二度做出攻擊行為，太太不忍6月中離婚，把施暴過程畫面放上臉書。並指控結婚以來對方慣性施暴，還曾把她打到頭暈目眩，下跪求饒，警方說，沒接獲報案，會主動介入調查。

男子猛力出拳，朝女子頭部狂K猛揍，女子用手阻擋，也被打到接連後退，其他人看不下去趕緊上前制止，女子見狀也上前反擊，推了一下男子的胸口，但衝突還沒結束。

動手陳姓男子VS.陳姓男子妻子：「你以後跟人家怎樣，偷生啊，你又想給人漏氣來啊來啊，你又想給人漏氣。」

廣告 廣告

雙方對嗆講沒兩句，男子又一拳打在女子後腦杓，旁邊平頭男直接勾住男子脖子，才沒讓他再繼續攻擊，而整個施暴過程都被住家監視器給拍下，小腿和手臂都有大面積瘀青，挨打的陳姓女子不只貼出家暴傷勢，也在臉書貼出去年的驗傷單。

遭毆打的陳姓女子：「之前都對我家暴就是，他都在房間狠狠地打我，啊打完都會跟我講說，啊你這樣就受不了喔，你這一次在監視器下面打我，我就馬上把它截下來了。」

事發就在高雄前鎮，動手施暴的是當地知名的民俗樂團的陳姓團長，陳男指控陳姓前妻在外賭博輸錢，陳姓前妻踢爆前夫，結婚多年來對他慣性施暴，甚至曾經把她打到頭暈目眩，跪地求饒曾多次到醫院驗傷，她也在臉書寫下，這次總算有關鍵畫面可以保留。

前鎮分局一心所長李宗翰：「經查本分局尚未接獲相關報案，畫面中男子的攻擊行為，恐涉嫌違反刑法，第277條傷害罪，以及社會秩序維護法。」

記者：「有人在家。」

實際到民俗樂團的登記地址敲門，沒有人回應，附近鄰居也低調不願多談，實際致電遭指控的陳姓團長電話拒接也沒回應，夫妻之間的感情和金錢問題，屬於私人糾紛，但動手打人就已經升級成，家庭暴力案件違規又觸法，警政和社政單位都要將男子依法究辦。

東森新聞關心您

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

更多東森新聞報導

新莊男喝醉情緒失控！持傘家暴痛毆同性伴侶 他心碎提告

信義豪宅雙屍案正對面傳家暴案！ 警持盾牌救人

快訊／女遭同居男友攻擊 警持盾牌衝住家逮人

