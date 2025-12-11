一拳超人上身！上課打瞌睡被叫醒超不爽 成功嶺替代役男暴揍2長官

成功嶺替代役男暴揍2長官遭起訴。示意圖非當事人，翻攝國防部發言人臉書

一名在成功嶺替代役訓練班上課的王姓役男，今年6月間因上課打瞌睡遭長官糾正，竟突然情緒失控出手暴揍中隊長；不久，他又因傷人事件遭副中隊長通知處分結果時動手揮拳，將對方打到腦震盪。台中地檢署調查後，依兩項傷害罪嫌將王男起訴。

起訴書指出，今年6月19日上午，王男在課堂上頻頻打瞌睡，杜姓中隊長見狀，基於部隊紀律上前糾正。不料，被叫醒的王男情緒瞬間暴起，竟徒手猛擊杜中隊長的胸口、頸部與下巴，導致杜男全身多處挫傷。

事隔一個多月後，王男在營舍走廊巧遇沈姓副中隊長，由於沈男曾依規定通知王男即將執行毆打長官案件的違紀懲處，王男心生不滿，新仇舊恨湧上心頭，隨即在走廊上對著沈男的左臉及後腦連續重擊，造成沈男臉部挫傷及輕微腦震盪。

由於兩位受傷長官事後均送醫驗傷並報警，台中地檢署偵訊時，王男承認兩次動手，但辯稱自己「無法控制情緒」。檢察官綜合被害人的指證與驗傷證明，加上調閱營區監視器畫面，認定王男兩次攻擊犯行明確，依兩個傷害罪嫌將他起訴。



