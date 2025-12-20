拷潭淨水場電氣設備檢驗 12/30停水9小時
依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第十條規定，每年需辦理停電檢驗，因此拷潭淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」，受影響民眾請提前儲水備用。
台水公司第七區管理處今(廿)日說明，影響時間為十二月卅日上午九時至下午六時，一般停水區域-鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里(鐵路以南)；大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮；小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金(宏平路以北)、濟南、青島、泰山(宏平路以北)；林園區：全區。
壓降區域-鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門(鐵路以北)。
另外，管末高地區影響時間為十二月卅日上午九時至晚上十二時，林園區：林家里；小港區：小港區(孔宅里之旭日街一帶)。
鳳山水庫供給之工業區不受影響：臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。
估計這次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。
為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前六小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。
