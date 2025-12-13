拼上台中文化百年遺憾最後拼圖 台中綠美圖13日盛大開館

台中綠美圖13日盛大開館。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛團隊設計的台中綠美圖，於12月13日盛大開館。台中市長盧秀燕表示，台中市百年來都沒有市立美術館及市立圖書館總圖，她感謝所有團隊的支持，讓這座國際級場館順利落成開館。

台中綠美圖是全國首創美術館與圖書館共構的文化建築，由8棟獨立建築組成，坐落於中央公園內。設計以通透透明為特點，營造出「森林中的美術館」與「公園中的圖書總館」意象，讓室內外景觀能夠呼應。在建築功能上，綠美圖設有台灣前所未見的全台首間挑高27公尺展廳，跨越過去美術館高度受限的問題，讓藝術家能夠展出無限想像力的「大型創作」。

盧秀燕指出，雖然台中市擁有「文化城」的美譽，但在此之前，台中市連一座市立美術館和市立總圖書館都沒有，這是一個巨大的文化缺憾，綠美圖就是要把這樣的缺憾補上，這也是她任內最感動的重大建設。開幕現場包括建築師妹島和世與西澤立衛、國內外藝文界重要貴賓及各方代表齊聚台中，共同見證城市嶄新地標落成。綠美圖在近期國際性報導將其列為「這幾年全世界最值得參觀的七座新美術館之一，綠美圖更是台灣唯一一座。