拼出台灣80年代的青春記憶 三門喜美變成積木車！

記者鍾釗榛／綜合報導

Honda Civic EF與S2000積木車。（圖／翻攝Mattel Brick Shop網站）

日系性能車不只在馬路上迷人，現在連積木桌上也能熱血登場。Mattel旗下 Brick Shop系列最新一波作品，鎖定Honda車迷心中兩大經典Civic EF(三門喜美)與S2000，把熟悉的輪廓變成可以親手拼出的收藏品。

Honda Civic EF積木車。（圖／翻攝Mattel Brick Shop網站）

Honda S2000積木車。（圖／翻攝Mattel Brick Shop網站）

Civic EF掀背小鋼砲重現

先看Civic EF，這款80年代末紅遍街頭的掀背小鋼砲，以等比例重現，方正卻充滿個性的車身線條、前後燈組與輪圈細節都沒少。拼好之後搭配專屬展示架，瞬間就把人拉回那個改裝文化剛起飛的年代。

廣告 廣告

Honda Civic EF以等比例重現。（圖／翻攝Mattel Brick Shop網站）

S2000敞篷跑車也來了

另一主角S2000則走完全不同路線。長車頭、短車尾的敞篷比例完整呈現，車門與方向盤還能實際活動，拼裝過程更有玩味。流線外型配上開篷設定，即使只是放在書桌上，也很難不多看兩眼。

Honda S2000長車頭、短車尾的敞篷比例完整呈現。（圖／翻攝Mattel Brick Shop網站）

雙車積木皆精緻呈現

兩款積木車皆由Mattel Brick Shop操刀設計，每盒售價為29.99美元，換算約新台幣980元，目前已在Mattel Creations平台開賣。對Honda車迷來說，這不只是玩具，而是一種用雙手收藏經典的全新方式。

Honda Civic EF積木車。（圖／翻攝Mattel Brick Shop網站）

更多三立新聞網報導

買車千萬別「感情」用事！情侶AA合買車、最後雙雙信用破產

怎能不愛車／別人怕打滑 布加迪直接把冰面當賽道

怎能不愛車／價格上億仍熱賣！「這款超跑」配額快被搶光

怎能不愛車／不是行銷話術 這家車廠真的敢給電動車「100年保固」！

