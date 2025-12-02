拼台南市長！陳以信拋「時間銀行」長照政見 盼減輕家庭負擔

隨著國人壽命延長、老年人口快速攀升，台灣正加速邁向超高齡社會，長照服務需求也隨之大幅增加。（圖／CTWant 攝影組）

有意爭取國民黨提名、參選台南市長的前立委陳以信今（2）日拋出長照政見，規劃以「志工服務兌換長照服務」為核心，提出成立公辦的「台南長照時間銀行」。他希望透過鼓勵退休市民投入長照志工行列，在有限預算內擴大長照能量，解決家庭照顧壓力與人力不足的問題，為台南提前布局面對超高齡社會的長照挑戰。

陳以信提出「台南長照時間銀行」構想，鼓勵退休者成為長照志工，以志工服務兌換未來長照使用時數。（圖／報系資料庫）

年輕世代面臨高生活成本與房價壓力，讓雙薪家庭成為多數年輕家庭的現實常態。隨著國人壽命延長、老年人口快速增加，家中能親自照顧長輩的成員愈來愈少，長照服務需求也隨之大幅上升。

雙薪家庭難以兼顧家中長輩照護，使長照服務需求愈發迫切。（圖／CTWant攝影組）

對此，陳以信指出，若擔任台南市長，將推動成立公辦的「台南長照時間銀行」，鼓勵退休市民投入長照志工服務，協助提供非醫療性的簡易長照項目，包括陪伴、送餐、代購、陪醫、量血圧、電話關懷等。他解釋，志工只要投入一小時服務，就能儲存相對應的一小時長照點數，未來自己、配偶或父母需要時即可兌換，形成良性循環。

陳以信強調，「時間銀行」最大的優點，是能在不依賴大量財政預算的情況下，擴大長照供給。他認為，只要市府完善服務媒合、能力認證、人員保險、教育訓練與點數紀錄等管理機制，就能讓台南龐大的退休人口成為長照系統的堅強後盾。

他也提到，退休者參與公益服務，不僅能保持社會連結，更能延緩失能、避免孤獨，是讓台南邁向「老有所用」的重要文化轉型。隨著志工量能提升，長照家庭的負擔也可望減輕，偏鄉長照資源匱乏的問題也能獲得改善。

陳以信指出，日本、瑞士、美國等都有成熟的「長照時間銀行」運作模式，國內如新北市及多個民間組織也已展開試辦，他希望台南能迎頭趕上。他強調：「我要把台南打造為更有溫度、更有人情味的長照友善城市。」

