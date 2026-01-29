拼台南延續綠色執政擔心民心思變？黃偉哲接招這麼說

台南市長黃偉哲（右）接受黃暐瀚專訪，被問到光電弊案等議題，強調很多事情發生在台南就會被放大。（摘自《POP撞新聞》直播），

年底台南市長選戰藍綠分別由謝龍介、陳亭妃對戰，面對民進黨在台南執政逾30年，又近年陸續爆出八八槍擊案、光電弊案等負面爭議事件，也讓藍營撿到槍。《POP撞新聞》主持人黃暐瀚今天專訪台南市長黃偉哲，追問台南是否會因這些事件而民心思變？加上去年又有風災影響招致民怨，黃偉哲說，很多事情放在台南就會被放大，他與市府有責任去做好每件事。

黃偉哲上午接受主持人黃暐瀚專訪，主持人追問謝龍介強不強？民進黨有信心延續綠色執政嗎？台南是否民心思變等議題。針對謝龍介強不強，黃偉哲回答「很強！」他說，郭國文補選立委、他自己市長連任都遇上謝龍介，陳亭妃也多次在選戰遇上謝龍介，主持人反問「謝很強，但你們都贏？」黃偉哲說，郭只贏3千多票、他作為連任市長也只贏4萬6千多票。

廣告 廣告

黃偉哲強調，自己不會迴避這個議題，但當時遇上八八槍擊案、光電弊案等，但光電案被抓的多數是國民黨、八八槍擊案相關人也曾任謝龍介選戰重要幹部，他覺得，慢慢真相會跑出來，「這些跟民進黨什麼關係？」

他說，自己連任選舉前正好遇上八八槍擊案，確實衝擊自身選情，「有人食髓知味就會故技重施」，選前遇到治安事件往往就會被擴大，尤其選前一個月更是突發事件影響選舉的高峰期。

面對主持人追問光電弊案等會否造成民進黨執政沉重包袱？黃偉哲說，他有責任維護地方治安，當初自己也是受影響者，很多事情發生在台南，就會被放大，尤其台南民風純樸，動輒有這些治安事件，就會造成全國民眾震驚，但既然發生了，他就去處理，但也坦言當時電視政論節目天天講「八八槍擊案」，不論治安、交通事件都會被拿放大鏡檢視。

黃暐瀚也提到，去年丹娜絲颱風也造成很多民宅被吹掀，湧現許多民怨，會不會因此對政府不滿而民心思變？

黃偉哲說，去年1月21楠西地震、7月又有丹娜絲風災，黃偉哲說，這些都是天災，政府能做的就是全力搶救，把民眾損害降至最低。他在地震後第一時間到現場，但風災後，第一時間沒到最嚴重的七股西寮，民眾於是罵他也罵政府。

他說，丹娜絲是百年來第一個在嘉義登陸的地震，受害最嚴重的是台南，「連災難到台南都被放大」，尤其鄉下很多祖傳三代的土角厝老房子，16級強風、房子老遇上天災，風一吹就倒了，屋頂也一樣。

黃偉哲說，過去風災造成民宅受損是沒有補助的，市府這次也盡快、盡力補助，卓揆15日宣布中央補助標準，市府17日就開始受理，簡化申請程序，公務人員第一線輔導民眾申請，申請表格也從11頁減至4頁。但他也提到，即使如此仍可能有民眾會心生不滿而抱怨，這是市府必須要承受的，截至目前重建了許多，也相信民眾看得到市府的努力。

針對日前台北市長蔣萬安一宣布國中小營養午餐免費，黃偉哲當下雖狠批但後續也跟進，被問到後來為何又同意營養午餐免費政策？他直言「這是因應民意想要」，，若可以的話，希望把這些錢用來幫助災民重建家園、治水等。被追問是否覺得委屈，他強調，「沒有委屈，但更希望把錢花在刀口上」。

【看原文連結】