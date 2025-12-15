拼回憶、交朋友 北榮桃園分院據點活動延緩失智





在臺北榮民總醫院桃園分院失智據點的日常裡，總是從幾句親切的問候開始：「阿姨，午安，今天會不會覺得很冷？」、「陳大哥今天怎麼自己一個人來，太太沒有陪你一起來嗎？沒關係，我們來看今天要做什麼活動！」這些簡單的噓寒問暖，不僅拉近了與長輩的距離，也為一天的活動揭開了溫暖的序幕。

當日據點安排「回憶拼圖」課程，長輩們兩人一組，將過往的熨斗、菜櫥、手搖電話圖片拼湊起來，完成後再檢查是否有拼反的紙片，接著再看看隔壁的同學有沒有拼對，若沒有也沒關係，彼此互相指導、協助，最後，再向活動帶領者介紹自己拼出的懷舊物品。這些看似平凡的互動、簡單的任務，對於失智長者來說卻有著無可替代的益處。

北榮桃園分院與汴洲里合作經營失智據點已四年，長輩與家屬穩定參與

臺北榮總桃園分院職能治療師黃中15日說明，大腦功能「用進廢退」，研究指出，孤獨與社交孤立是加速認知功能衰退的風險因子，也容易讓長者進入認知退化的惡性循環：因社交孤立而認知退化→認知退化導致語言、記憶功能跟不上社區團體活動→因功能跟不上而自覺沒面子、退縮、害怕與人相處→進一步的社交孤立與認知退化。

反之，若長者能持續參與社區活動，例如帶動跳、團康、手工藝創作、共餐…等，這些多元情境與任務都需要即時的語言處理、情緒判讀、邏輯反應、記憶提取及注意力，對大腦而言是一場高強度的「全腦運動」，其效果可能優於玩一整天的認知訓練手機遊戲或棋牌藝活動。

因應長輩能力進行個別化的引導、活動設計，讓長輩能「說得出、做得到」

然而，對於失智的長者來說，最重要的目標就是規律的生活、穩定的睡眠與避免認知功能快速退化，但目前許多社區關懷據點的活動內容，多半是設計給健康長輩或能獨立生活的慢性病長者，對於失智者來說往往太困難，導致活動進行時常被晾在一旁，或直接由其他健康長輩代勞完成所有任務，失智長者被迫只能當「監工」卻無法實際參與。

黃中職能治療師表示，有鑑於此，北榮桃園分院自107年開始便承接了衛生局失智據點計畫，由專業的失智個管師、職能治療師、社工師、心理師與音樂老師共同組成專業團隊，設計符合失智長輩能力的活動，並可針對長輩個別狀況進行調整，例如：失智伴隨聽力缺損的長輩，團隊會利用液晶手寫板提供文字與圖案提示，協助長輩理解規則並表達意見。而中度失智長者因視知覺能力弱、對物品原型的記憶模糊較難拼出拼圖，因此，帶領者調整活動，讓長輩只需進行兩兩組合。在失智據點的每個活動皆是為失智者量身訂製的，目的就是讓他們能運用現有的能力完成任務、取得成功的經驗與人際互動。

當失智長者有勝任感、有歸屬感時，就會願意持續到據點參與活動，家屬便得以喘息。白天有運動、動腦、外出曬太陽，晚上便會比較好入眠。團體中有關心、有表達、有鼓勵，失智者的心理需求得以抒發便可減少精神行為症狀(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD)。可見，參與活動、與人交流不單單只是為了延緩認知退化，其好處擴及生活穩定與照顧者紓壓，對於失智照護來說，是應該最優先考慮的方案。

