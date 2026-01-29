拼圖補片服務背後祕辛大公開！人工手繪修復超「厚工」

不少人都有過拼圖拼到最後，卻發現少了一片的經驗，對多數消費者來說，這樣的狀況可以透過拼圖盒裡附上的「補片申請表」聯繫廠商補件，似乎不是什麼太大的問題，然而，近期有網友在threads上分享自己曾從事過「拼圖補缺片繪製」的經驗，這讓不少人第一次了解到，原來拼圖缺片的補齊，並不是廠商從倉庫中找出備用的那一塊！竟然是有人一筆一畫繪製而成。

拼圖缺片的繪製員主要是在拼圖店工作，會替無法由工廠直接補給的拼圖，手工繪製缺失的拼片。這份工作乍看有趣，實際上卻需要大量時間與高度專注力。從顏色、筆觸到拼圖邊緣的凹凸形狀，都必須與原作高度一致，還要克服壓克力顏料在乾掉後產生的色差，是否會讓拼上後有明顯差異。

分享這個有趣工作的網友也在貼文中展示他已完成的補缺拼片，外觀與原拼圖非常接近，難以分辨哪些是原片、哪些是後補。也因此，這項工作常被形容為「看不見的勞動」，成果被視為理所當然，卻鮮少被注意到背後付出的成本。

不過，針對拼圖補缺的實際流程，留言區也有熟悉相關產業的網友進一步說明，並非所有缺片都需要人工手繪。一般情況下，工廠會先請客人提供缺片周圍的數片拼圖，以便比對拼圖的切割版型與批次差異。若能在庫存或備品中找到同一批次、或最接近的原廠拼片，工廠通常會直接提供原片作為補件。由於拼圖每一批切割模具都可能存在細微差異，加上部分產品已停產或備品數量有限，仍有補不到原片的情形發生，當工廠無法提供合適的拼片時，人工繪製補缺片，才成為最後的選項。

拼圖過去大家一直以為補缺片是由工廠隨機提供，直到看到分享才發現，某些補片其實是經過長時間手工完成。這樣的補充說明，也讓不少網友重新理解拼圖產業裡面原來存在偉大的繪手。有網友留言表示「瞬間覺得人工補繪的拼圖，比原本正常版的更有收藏價值啊！！」

作者其實也有透露繪製補片的薪資及付出時間成本相較之下其實很辛苦，在看似微不足道的日常物件背後，往往隱藏著不易被察覺的勞動與成本。這次關於拼圖補缺片的討論，也讓許多人重新注意到，那些被順利「補好」的細節，其實並非理所當然。