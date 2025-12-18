拼多多傳高管與中國官員爆衝突！開除數十人

▲中國電商平台拼多多，傳出有高管與市場監管總局官員爆發肢體衝突，數十名員工因衝突事件遭開除。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 真要造反了？中國電商平台拼多多日前傳出，有多名高級主管與市場監管總局人員，至少爆發2次肢體衝突，至少數十名政府關係部門的員工，傳出遭公司辭退，網傳約有30人。不過，相關報導在中國網站上已經被下架。

《彭博》披露，知情人士透露，中國電商平台「拼多多」上週有員工與中國監管部門工作人員，至少爆發2起肢體衝突，當時監管部門人員正在該電商上海辦公場所執行檢查，調查該平台被檢舉有詐騙配送的問題。

儘管衝突的具體起因尚不清楚，但這起事件可能引發投資人對拼多多面臨更嚴格監管的擔憂。大型中國企業與監管機構之間的互動演變為肢體衝突實屬罕見。

而據中媒《財新》報導，網傳此事是起於12月3日，中國市場監管總局官員突然對拼多多上海總部進行檢查。拼多多高層會議認為，恐與該公司前副總裁文學跳槽到同樣有電商的「小紅書」有關，文學過去曾任市場監管總局廣告司副司長，2011年加入拼多多、2025年中跳槽到小紅書。

報導稱，拼多多指控風控負責人阿灿、集團高級副總裁劉琼及多多買菜負責人余瑾浩等3名高管，在4日晚間前往辦公室引發衝突，意圖終止市場監管總局的檢查。而雙方爆發衝突後報警，警方也逮捕多人，事後拼多多員工也因妨礙公務被處罰。

《財新》也進一步披露，知情人士指出，在員工與市場監管總局發生肢體衝突後，拼多多有數十名員工解僱，其中多為政府關係部門的員工。另有網傳消息稱，共有約30名員工丟飯碗，都是政府關係部門員工。

《財新》也指出，網傳有一名自稱曾在拼多多政府關係部門工作的男子，在群組聊天中表示，自己當天根本不在上海，自己與和一些同事變成12月3日衝突事件的代罪羔羊。

對此，市場監管總局並未回應財新相關問詢，拼多多方面則回應彭博，稱相關說法不實、與事實毫無關係。目前，《財新》的報導已遭全網下架。

