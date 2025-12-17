拼多多團隊與中國稽查官員動手互毆 數十人遭到開除

中國電商App拼多多。路透社



彭博新聞週三（17日）報導，中國廉價網路購物巨頭拼多多，已經開除了上海的一整支政府關係團隊，解雇數十人。拼多多員工本月初與前去上海辦公室稽查的中國政府官員大動拳腳，引起注目。

報導說，知情人士表示，拼多多這次解雇數十名員工，以收拾和官員鬥毆的醜聞。這一事件已經導致中國政府更加強對拼多多的稽核力度。不過，知情人士表示，另一沒有參與鬥毆的政府關係團隊還在，沒被解雇。

包括《財新》等中國媒體先前報導，中國國家市場監督管理總局的人員，在本月3日前往拼多多的上海總部進行查核時，與多名員工動手打起來。這些報導之後都遭撤下。

廣告 廣告

香港01等港媒報導，拼多多員工稱此為「12.3事件」，這次總共有30名員工遭到開除。其中有員工本週上網喊冤，表示自己並未涉入當天鬥毆，甚至當天根本不在上海，一樣被開除，譴責這次集體開除是「甩鍋」給無辜員工。

《財新》的報導寫說，市場監管總局當時因收到舉報，拼多多可能涉及「虛假發貨」，到上海辦公室查核，與數名拼多多員工當場打起來。上海警方到現場拘捕數名員工。此事在10日（上週三）開始爆開來，但是除了新聞很快遭到下架，提及此一事件的多名中國網路「大V」也遭集體封號。

「虛假發貨」可能指得是用假訂單幫銷售額灌水，或者以中國術語來說是銷售平台「刷量」。此事發生在中國電子商務網購最重要的「雙11」購物節之後，由於中國消費低迷，今年的雙11變成持續長達一個月的促銷期，不再是以前單日就能屢創天量的狀況，包括淘寶等各網購平台也都停止像以前那樣不斷更新銷售數據「戰報」的熱鬧作法。

中國的市場監管總局有很大的權力，2020年帶頭調查阿里巴巴集團「壟斷」的情況，最終變成對全中國網路業的大規模整肅。阿里巴巴與北京當局的關係降到冰點，直到今年2月才開始出現緩和。

與此同時，以TEMU品牌拓展國際市場的拼多多，也正遭到歐美監管機關的注意。彭博新聞報導說，就在拼多多上海辦公室發生鬥毆的同一週，TEMU位於愛爾蘭都柏林的歐洲總部也被歐盟監管當局突擊檢查，歐洲質疑TEMU受到北京的不公平補貼，以低價壟斷歐洲市場。

更多太報報導

傷害智財權！中國電商Shein與Temu假貨多 美參議員籲政府調查

力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內

陸委會禁淘寶、拼多多？梁文傑澄清：不會封網域