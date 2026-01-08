拼多多、淘寶夾擊！網列「蝦皮4優勢」：很難取代

不少人有在蝦皮網購的經驗，近日有網友討論，台灣人早就已經習慣對岸的網購，例如拼多多、淘寶等，因此好奇詢問「現在蝦皮還有什麼優勢？」貼文曝光後，隨即掀起熱議。

不少人有在蝦皮網購的經驗。（示意圖／中天新聞）

一名網友在PTT的八卦板發文表示，「話說現在蝦皮現在還算台灣的第一賣場，不過現在台灣人早就已經習慣對岸的網購，拼多多-滿49人民幣免運、淘寶-滿99人民幣免運，而且東西比蝦皮便宜超級多，現在蝦皮還有什麼優勢嗎？」

貼文曝光後，鄉民留言列舉蝦皮4大優勢，包括免報關、到貨速度快、蝦皮店到店取貨方便、退貨流程方便有保障，其中蝦皮的「店到店」取貨讓不少網友大讚，「到處智取店啊」、「智取很方便」、「智取店太強，很難取代」、「店到店據點都超車第三大便利商店了」。

鄉民留言。（圖／翻攝自PTT）

