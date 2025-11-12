拼接演說出事了！川普要BBC撤回《廣角鏡》紀錄片 威脅討10億美元

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

英國廣播公司（BBC）因節目《廣角鏡》（Panorama）其中一集紀錄片陷入與川普政府的糾紛，川普（Donald Trump）要求BBC需在週五（14日）前撤回該片，否則將面臨至少10億美元（約台幣31億元）的訴訟。該部紀錄片在美國大選前一周播出，片中因節錄川普2021 年1月6日的演講，讓他看起來像是國會山莊騷亂幕後推手。該爭議導致BBC兩位高層包含總裁和新聞部門負責人已於周日宣布辭職。

英國廣播公司（BBC）因節目《廣角鏡》（Panorama）其中一集紀錄片陷入與川普政府的糾紛。（圖／Unsplash）

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）11月3日披露BBC顧問普雷斯科特（Michael Prescott）所寫的一份內部文件，該文件指出，該集紀錄片《川普：第二次機會？》（Trump: A Second Chance?）中關於川普發言的剪輯「有誤導性」，且認為BBC的公正性有「嚴重且系統性的問題」。該片段將川普長達一個多鐘頭的發言拼接在一起，扭曲了原意。

隨後，川普的法律團隊致函BBC，指責其誹謗川普。面對爭議，BBC董事會主席薩米爾沙阿（Samir Shah）對此道歉，承認該剪輯確實給人一種直接呼籲暴力行動的印象，「BBC對此判斷失誤」。引咎辭職的總裁蒂姆戴維（Tim Davie）表示，「整體來看，BBC的運作順利，但我們確實犯下了一些錯誤。作為總裁，我有責任承擔最終的結果。」英國首相施凱爾（Keir Starmer）透過發言人回應，不認為BBC存在系統性偏見。

這並非川普首次對媒體採取法律行動。在此之前，川普也對美國媒體如ABC、CBS以及《紐約時報》等多家媒體提起訴訟。

