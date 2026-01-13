「拼湊時代布角，縫合客家故事」東方美學拼布聯展 花蓮客家文化會館展出

花蓮縣政府主辦的「拼湊時代布角，縫合客家故事」～東方美學拼布聯展，正式開幕。（圖：花蓮縣政府提供）

由花蓮縣政府主辦，財團法人東海岸文教基金會承辦的「拼湊時代布角，縫合客家故事」東方美學拼布聯展，日昨於花蓮縣客家文化會館熱鬧開幕。本次展覽由花蓮子弟、資深拼布藝術家劉佩蕾老師策展，率領其來自全台的十八位優秀弟子共同展出，其中包含八位深具文化情懷的客家女兒，以細膩的針線與創意，共同詮釋東方美學的深厚底蘊。

縣長徐榛蔚非常重視在地客家藝術的傳承，希冀更多的藝術家與工藝師們共同推廣，讓藝術生活化，豐富繽紛我們的日常生活。客家事務處詹益梁副處長表示，這次展覽的主題體現了客家文化惜物、惜福及創新的精神。一針一線，縫的不只是美學，更是客家人珍惜物命、傳承故事的心意，藝術家們將客家元素融入當代創作，讓世界看見客家文化的柔軟與韌性。誠摯邀請大家來感受這份「布」一樣的客家情！

廣告 廣告

許多作品充滿喜氣。（圖：梁國榮攝）

與會的游淑貞鄉長表示，此次展覽延續去年吉安鄉公所好客藝術村之拼布展，然而展出內容更為豐富多元，有別於以往。她特別感謝東海岸文教基金會及劉佩蕾老師精心策展，讓拼布美學得以在吉安持續綻放光彩。

游淑貞（右三）鄉長特別推薦表示，展出內容更加豐富。（圖：花蓮縣政府提供）

花蓮縣議員笛布斯‧顗賚也親臨現場。笛布斯分享自身對拼布的深刻感受，她以腳上所穿拼布鞋、身上所著拼布衣為例，娓娓道來與拼布之間的情感連結。她說，因為丈夫為加拿大人，18年前女兒出生時，遠在加拿大的親友寄來上百片碎布，由婆婆親手縫製成被，一針一線皆滿載祝福。此次在展場中看見色彩鮮明的「十二生肖」、「二十四節氣」，以及複合媒材作品「佛手」，再度感受到將記憶與情感融入手作的溫暖厚度。

基金會董事長沈廷憲指出，去年基金會共舉辦八項藝文活動，旨在推動生活美學，使更多花蓮鄉親喜愛並接觸藝術，進而美化社會氛圍。策展人劉佩蕾老師則分享，她長期深耕拼布藝術，在觀察全球美學發展後，深信富含生活哲學與文化意象的「東方美學」，能讓臺灣獨特的生活底蘊發光發熱。在其引導與鼓勵下，師生積極探索此一方向，並已累積豐碩的創作成果。

本次展覽不僅是技藝的展現，更是一場文化認同與創新轉化的實踐。本次展品陣容堅強，多件作品曾於國際賽事中屢獲大獎，彰顯臺灣拼布藝術的國際水準。其中，劉佩蕾老師的作品〈五福臨門〉榮獲2025年臺灣松煙拼布競賽袋物組第一名；客家女兒邱月然老師的〈喜柿連連〉奪得同屆競賽傳統手縫類第一名；此外，謝金枝老師於去年10月，也曾在客家事務處辦理的客家產業暨技藝博覽會中展出她的精彩創作，作品不僅具備跨域溝通的感染力，更保存了客家文化底蘊，展現了推動產業創新與美學推廣的傑出貢獻。

展出內容豐富多元，甚至將拼布工藝應用於繡花鞋零錢包。（圖：梁國榮攝）

開幕儀式與會貴賓還包括客家委員會委員葉仁基、縣議員林則葹、立委傅崐萁服務處主任邱惠敏、花蓮縣政府北區服務中心副主任邱增良、花蓮市公所秘書蘇浩然、花蓮縣客屬會花蓮市分會會長葉經華及藝文界人士等共襄盛舉。

此次展覽檔期自即日起至2月23日於花蓮縣客家文化會館展出（吉安鄉中正路二段60號），誠摯邀請民眾前來，感受一針一線中所蘊含的東方哲思與客家風華。更多客家藝文相關資訊，敬請持續關注臉書粉絲專頁「花蓮縣政府客家事務處」。（梁國榮報導）